Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Altın İçin Önemli Bir Uyarı Yaptı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Altın İçin Önemli Bir Uyarı Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.02.2026 - 17:59

TGRT Haber’de piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılar açısından önem taşıyan altın fiyatlarına dair yeni öngörülerini paylaştı. Gram altın ve ons altındaki hareketleri analiz eden Memiş, olası yükseliş süreci öncesinde yaşanan dalgalanmaları değerlendirerek yatırımcıların hangi stratejileri izleyebileceğine dikkat çekti. Ayrıca satış için öne çıkan kritik seviye konusunda da net bir rakama işaret etti.

Dalgalanma ne kadar sürecek?

Dalgalanma ne kadar sürecek?

Piyasalardaki yüksek oynaklığa dikkat çeken İslam Memiş, bu dalgalı seyrin kısa vadede sona ermeyeceğini ifade etti. Ons altın cephesinde teknik görünümü değerlendiren Memiş, kritik destek ve izlenmesi gereken bant aralıklarına işaret etti.

Piyasalara ilişkin son tabloyu ise şu sözlerle aktardı: “Geçen hafta sert satışların yaşandığı bir dönem başladı. Yaklaşık yüzde 15 civarında bir değer kaybı vardı. Ons altın uluslararası piyasalarda 5 bin 600 dolardan 4 bin 400 dolar seviyesine kadar geriledi. 1200 dolarlık bir satış gördük. Dün tepki alımı vardı. 5 bin 90 dolar seviyesi görüldü. Şu anda 4 bin 800 dolar civarında. Bu seviye güçlü bir destek konumunda. Ons altın tarafında 4 bin 800 ile 5 bin 200 dolar seviyesini takip ediyor olacağız. 1 hafta 10 gün bu geniş bant aralığında dalgalanan bir trend bekliyoruz.”

Bu düşüş alım için bir fırsat mı?

Bu düşüş alım için bir fırsat mı?

Yatırımcıların sıkça yönelttiği “Alım için uygun bir dönem mi?” sorusuna değinen İslam Memiş, gram altın cephesine ilişkin öngörülerini paylaştı. Geri çekilmelerin geçici olduğuna dikkat çeken Memiş, mevcut sürecin yatırımcılar açısından değerlendirilmesi gereken bir aralık sunduğunu vurguladı.

Memiş, gram altına dair beklentisini şu ifadelerle dile getirdi: “Gram altın tarafında 7 bin – 8 bin lira arasında bir dalgalanma bekliyoruz. Dalgalanma 1 hafta 10 gün devam edecek. Ondan sonra tekrar yükseliş dalgası başlayacak. Şu anda bir düşüş beklemiyoruz. Kar satışları gerçekleşti. Bugünler alım için bekleyenlere bir fırsat.”

"Altın vuruş" için uyardı.

"Altın vuruş" için uyardı.

Jeopolitik risklerin altın fiyatlarını desteklediğini vurgulayan İslam Memiş, yatırımcılar için kritik “altın vuruş” seviyelerini açıkladı. ABD-İran gerilimi gibi küresel belirsizliklerin etkisiyle ons altında 5 bin 800–6 bin dolar, gram altında ise 10 bin liranın pik seviyeler olacağını belirten Memiş, bu noktaların satış için değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

“Altın vuruş” stratejisine dikkat çeken Memiş, bu zirvelerin ardından sert bir düşüş yaşanabileceği uyarısında bulunarak, kısa vadeli işlemlerden kaçınılmasını ve söz konusu seviyelerde altınla vedalaşılmasını tavsiye etti.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
ekrem yerke

Sus artık

Gizlli saklı

Kara haber tellalı gibi , şom ağzını açmazsa olmaz... Yeter bir sus insanları germe.... Düğün yapacak var , altın borcu olan var en sonunda birisi senin ong... Devamını Gör