Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Altın İçin Önemli Bir Uyarı Yaptı

Jeopolitik risklerin altın fiyatlarını desteklediğini vurgulayan İslam Memiş, yatırımcılar için kritik “altın vuruş” seviyelerini açıkladı. ABD-İran gerilimi gibi küresel belirsizliklerin etkisiyle ons altında 5 bin 800–6 bin dolar, gram altında ise 10 bin liranın pik seviyeler olacağını belirten Memiş, bu noktaların satış için değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

“Altın vuruş” stratejisine dikkat çeken Memiş, bu zirvelerin ardından sert bir düşüş yaşanabileceği uyarısında bulunarak, kısa vadeli işlemlerden kaçınılmasını ve söz konusu seviyelerde altınla vedalaşılmasını tavsiye etti.