Şut Atılmayan, Atak Yapana Kızılan Maçla İlgili HTS Kaydı Ortaya Çıktı

Başsavcılık tarafından düzenlenen 46 sayfalık iddianamede, 5’i tutuklu olmak üzere 52 kişi “şüpheli” sıfatıyla yer alırken, Zonguldakspor Futbol Kulübü AŞ “suçtan zarar gören”, Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor ise “malen sorumlu” olarak gösterildi.

İddianamede, soruşturma sürecinde hazırlanan olaylı müsabaka raporuna da atıf yapıldı. Raporda, karşılaşmanın seyri ve sonucunun yasa dışı bahis yoluyla haksız kazanç sağlanması amacıyla usulsüz biçimde yönlendirildiğine ilişkin açık ve kuvvetli deliller bulunduğu, takip edilen bahis şirketi hesaplarında maç öncesinde karşılaşmanın beraberlikle sonuçlanacağına yönelik şüpheli bahislerin kayda geçtiği ifade edildi.