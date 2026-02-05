onedio
Şut Atılmayan, Atak Yapana Kızılan Maçla İlgili HTS Kaydı Ortaya Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.02.2026 - 17:36

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın şike ve yasa dışı bahis iddialarına ilişkin hazırladığı iddianamede, Ankaraspor–Nazillispor karşılaşmasının sonucu önceden ayarlandığına dair kuvvetli bulgulara yer verildi. Soruşturma kapsamında dosyaya giren yazışmalarda geçen “Her yerde konuşuyormuşsun, maçı bağladım diye” mesajı öne çıkarken; aralarında kulüp başkanları, teknik ekip üyeleri ve futbolcuların da bulunduğu, 5’i tutuklu toplam 52 sanık hakkında 4,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Maç sonucuyla Zonguldakspor küme düşmüş, Nazilli ligde kalmıştı.

Başsavcılık tarafından düzenlenen 46 sayfalık iddianamede, 5’i tutuklu olmak üzere 52 kişi “şüpheli” sıfatıyla yer alırken, Zonguldakspor Futbol Kulübü AŞ “suçtan zarar gören”, Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor ise “malen sorumlu” olarak gösterildi. 

İddianamede, soruşturma sürecinde hazırlanan olaylı müsabaka raporuna da atıf yapıldı. Raporda, karşılaşmanın seyri ve sonucunun yasa dışı bahis yoluyla haksız kazanç sağlanması amacıyla usulsüz biçimde yönlendirildiğine ilişkin açık ve kuvvetli deliller bulunduğu, takip edilen bahis şirketi hesaplarında maç öncesinde karşılaşmanın beraberlikle sonuçlanacağına yönelik şüpheli bahislerin kayda geçtiği ifade edildi.

"Hakemler hiç kritik karar vermek zorunda kalmadı."

Raporda, uluslararası bahis piyasasında karşılaşmanın berabere sonuçlanacağı yönünde maç öncesi oynanan bahislerin dikkat çektiği vurgulandı. Buna göre, bahis şirketlerinin yüzde 69’unun, maçın beraberlikle biteceğine ilişkin yoğun bahis akışı sonrası karşılaşma öncesi bahisleri erken kapattığı, bu tablonun sektörde ciddi endişelere yol açtığı ve fikstürün bütünlüğüne dair şüpheleri derinleştirdiği belirtildi. Ayrıca Betfair adlı bahis platformunda da maçın berabere tamamlanmasına yönelik olağandışı ciro hareketleri tespit edildiği kayda geçirildi.

İddianamede yer alan gözlemci raporunda ise müsabaka süresince hakemlerin kritik nitelikte kararlar almak zorunda kalmadığına dikkat çekildi. Karşılaşmada hiç kart gösterilmediği, penaltı kararı verilmediği, disiplin yaptırımı gerektiren ya da “siyah-beyaz” olarak nitelendirilen herhangi bir ihlalin yaşanmadığı ifade edildi.

"Maçı bağladım diyormuşsun..."

İddianamede yer alan HTS kayıtlarına göre, tutuklu sanık Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu ile tutuklu sanık Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya arasında, 28 Nisan 2024’te oynanan maç öncesinde saat 13.47’de, karşılaşmanın tamamlanmasının ardından saat 17.06’da ve maçtan bir gün sonra saat 14.29’da telefon görüşmeleri yapıldığı belirtildi.

Dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde ise Şahin Kaya’nın, Nazillispor’un eski başkanlarından sanık Hasan Güney’e gönderdiği mesajda “Zonguldak teşvik gönderecekmiş Ankaraspor'a ondan bizim bir an önce görüşmemiz lazım dayı.” ifadelerini kullandığı tespit edildi. Güney’in buna karşılık Kaya’ya “Her yerde konuşuyormuşsun ben maçı bağladım, aradım, diye böyle şeyler söyleme dayı.” şeklinde yanıt verdiği kaydedildi. Ayrıca maçın ardından Hasan Güney’in Katipoğlu’na gönderdiği “Hayırlı olsun.” mesajına ait ekran görüntüsünü Şahin Kaya’ya ilettiği de iddianamede yer aldı.

Söz konusu görüşmeler ifadelere de yansıdı.

Karataş’ın ifadesinde, hem Kaya’nın hem de Güney’in, Katipoğlu ile maçın berabere bitmesi konusunda görüşmeye aracılık etmesini istediklerini söylediği kaydedildi. Anlaşma sonrasında Karataş ile Katipoğlu’nun telefon numaralarının Güney tarafından Kaya’ya iletildiği, iki gün sonra Karataş’ın Katipoğlu ile irtibat kurduğu ve bu süreçte Güney ile Şahin Kaya’yla da temas halinde olduğu bilgisine yer verildi.

Bilirkişi raporlarında ise karşılaşmanın iki takım açısından da top çevirme ağırlıklı oynandığı, tarafların birbirine baskı kurmadığı, zaman kazanmak amacıyla sık sık geri pas yapıldığı ve gol atma ya da üstünlük sağlama niyetinin bulunmadığının gözlemlendiği belirtildi.

Atak yapan futbolcuyu saha içinde döveceklerdi.

İddianamede, karşılaşmada teknik heyetlerin olağan dışı biçimde ilk 11’de değişiklikler yaptığına işaret edildi. Ayrıca oyuna sonradan giren Nazillispor futbolcusu Tibet Öniz’in 88. dakikada tehlike yaratabilecek bir koşu sırasında topla buluşmasına rağmen topu kaybettikten sonra müdahalede bulunmadığı, bu pozisyonun ardından ise bazı Ankarasporlu oyuncuların olası tehlikeye yol açabilecek bu hamle nedeniyle Öniz’e belirgin şekilde tepki gösterdiği vurgulandı.

Hapis cezası istendi.

Hapis cezası istendi.

İddianamede; tutuklu sanıklar Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, Ankaraspor Kulübü sahibi Ahmet Okatan, Nazilli Belediyespor antrenörü Gürhan Sönmez ve Ankaraspor Teknik Sorumlusu Volkan Erten ile tutuksuz sanıklar teknik direktörler Halit Egesoy ve Olcay Şahan, Ankaraspor Antrenörü Serdar Özdemir, Abdurrezak Murat Türkar, kaleci antrenörü Ahmet Durak, antrenör Hüseyin Yahyaoğlu ve futbolcuların da aralarında bulunduğu toplam 52 kişi hakkında talep edilen cezalar sıralandı. Buna göre sanıkların, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında “şike ve teşvik primi” suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis ve kişi başı 30 bin lira adli para cezasıyla cezalandırılmaları istendi.

