Şut Atılmayan, Atak Yapana Kızılan Maçla İlgili HTS Kaydı Ortaya Çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın şike ve yasa dışı bahis iddialarına ilişkin hazırladığı iddianamede, Ankaraspor–Nazillispor karşılaşmasının sonucu önceden ayarlandığına dair kuvvetli bulgulara yer verildi. Soruşturma kapsamında dosyaya giren yazışmalarda geçen “Her yerde konuşuyormuşsun, maçı bağladım diye” mesajı öne çıkarken; aralarında kulüp başkanları, teknik ekip üyeleri ve futbolcuların da bulunduğu, 5’i tutuklu toplam 52 sanık hakkında 4,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Maç sonucuyla Zonguldakspor küme düşmüş, Nazilli ligde kalmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Hakemler hiç kritik karar vermek zorunda kalmadı."
"Maçı bağladım diyormuşsun..."
Söz konusu görüşmeler ifadelere de yansıdı.
Atak yapan futbolcuyu saha içinde döveceklerdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hapis cezası istendi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın