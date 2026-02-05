onedio
Hatun Teyze N'Golo Kante'nin Fenerbahçe'ye Transferini Değerlendirdi

Hatun Teyze N'Golo Kante'nin Fenerbahçe'ye Transferini Değerlendirdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.02.2026 - 16:42

Fenerbahçe'nin Kante transferi olaylı oldu. Suudi Arabistan'la yaşanan belge trafiği, Fransız futbolcunun diretmesi, tam transfer yattı derken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesi derken Fenerbahçe tarafı mutlu sona ulaşsa da kaotik süreç uzun süre konuşulacak gibi duruyor. Tabii yıldız oyuncunun transferine en az Fenerbahçe taraftarı kadar sevinen bir isim daha var. Kante'nin Fransa'dan diş hekimi Gökhan Çağrıcı'nın annnesi olan ve zamanla aile dostu olan Hatun Teyze de transferle ilgili açıklamada bulundu.

İşte Hatun Çağrıcı'nın N'Golo Kante yorumu

Peki bu dostluk nereden geliyor?

Peki bu dostluk nereden geliyor?

Paris'te yaşadığı dönem diş hekimi Gökhan Çağrıcı ile arkadaş olan yıldız futbolcu Çağrıcı ailesini de ziyaret etmeye başladı. Hatun Çağrıcı'nın yemeklerine bayılan Kante ve Türk aile arasında zamanla bir bağ oluştu.

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
