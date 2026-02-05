Hatun Teyze N'Golo Kante'nin Fenerbahçe'ye Transferini Değerlendirdi

Fenerbahçe'nin Kante transferi olaylı oldu. Suudi Arabistan'la yaşanan belge trafiği, Fransız futbolcunun diretmesi, tam transfer yattı derken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesi derken Fenerbahçe tarafı mutlu sona ulaşsa da kaotik süreç uzun süre konuşulacak gibi duruyor. Tabii yıldız oyuncunun transferine en az Fenerbahçe taraftarı kadar sevinen bir isim daha var. Kante'nin Fransa'dan diş hekimi Gökhan Çağrıcı'nın annnesi olan ve zamanla aile dostu olan Hatun Teyze de transferle ilgili açıklamada bulundu.