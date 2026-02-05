Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Taklidiyle Fenomen Olan Muhammed Nur Nahya’dan N'Golo Kante Videosu

Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ittihad’da forma giyen Fransız milli oyuncu N'Golo Kante’yi kadrosuna kattıktan sonra katkıları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın taklitleri ile fenomen haline gelen Muhammed Nur Nahya da N'Golo Kante transferi ile ilgili bir video paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe, Suudi Arabistan ziyaretinde Kante transferindeki katkıları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı yayınlamıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın