Fenerbahçe’nin N’Golo Kante Transferinin Detayları: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prens Selman’la Görüştü

Sarı lacivertliler, uzun süredir transfer etmek istedikleri Fransız futbolcu ile her konuda anlaşmasına rağmen, Al-Ittihad yetkililerinin belgeleri sisteme hatalı yüklemeleri sonrası transferin iptal olduğunu resmi hesabından açıklamıştı. Ancak ne olduysa bu açıklamanın ardından oldu.

Gazeteci Burak Doğan, Fenerbahçe’nin N’Golo Kante transferinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan destek istediğini ve sonrasında yaşananları şu şekilde anlattı:

“İŞTE KANTE SÜRECİNİN PERDE ARKASI

Fenerbahçe YK üyesi bir isim (adı bende saklı) Kante transferinin çıkmaza girmesinin ardından Suudi Arabistan’a ziyaret gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın heyetine ulaşıyor ve arayarak durumu arz ediyor.

Olay bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’a arz edilerek süreç anlatılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan heyetler arası görüşmelerdeki toplantı öncesinde konuyu açıyor ve Suud Prensi Selman’a durumu bildiriyor.

Prens Selman da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ricasını kırmayarak sürecin yeniden görüşülerek tamamlanması talimatını El İttihad Kulübü ve Suudi Futbol Federasyonuna veriyor.”

Burak Doğan daha sonra yaptığı bir başka paylaşımda da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın heyetine ulaşan Fenerbahçeli yöneticinin de Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Topbaş (İstanbul Büyükşehir Belediye’nin Eski Başkanı ve AKP'li Kadir Topbaş'ın oğlu) olduğunu açıkladı.