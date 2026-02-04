Fenerbahçe’nin N’Golo Kante Transferinin Detayları: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prens Selman’la Görüştü
Fenerbahçe, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Ittihad’da forma giyen Fransız yıldıza N’Golo Kante’nin transferinde mutlu sona ulaşırken herkes transferin bir gecede nasıl tamamlandığını merak ediyordu. Önce Fenerbahçe Kulübü resmi hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti, arından da gazeteci Burak Doğan sosyal medya hesabından yaşananları anlattı.
İşte Fenerbahçe’nin N’golo Kante transferinde yaşadıkları:
Fenerbahçe, uzun süredir transfer etmek istediği N’Golo Kante’de mutlu sona ulaştı.
Fenerbahçe Kulübü transferin tamamlanmasının ardından resmi hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şu şekilde teşekkür etti:
