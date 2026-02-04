onedio
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’dan Kante Transferi İçin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Teşekkür Mesajı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’dan Kante Transferi İçin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Teşekkür Mesajı

04.02.2026 - 10:38

Fenerbahçe, Başkan Sadettin Saran imzasıyla yayımlanan yazı ile N’Golo Kante’nin transferindeki destekleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Fenerbahçe’nin teşekkür mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Kulübümüz, dünya futbolunun önemli isimlerinden N’Golo Kante'nin transfer sürecini başarıyla tamamlamıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, hem Fenerbahçemizin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu şekilde neticelenmesi noktasında verdikleri önemli destekler dolayısıyla, şahsım ve kulübüm adına teşekkürlerimi sunarım.

Bilinmelidir ki bu süreç boyunca büyük Fenerbahçe taraftarının kulübüne olan inancı, gösterdiği güçlü destek ve yanımızda hissettirdiği güven, bizler için en büyük motivasyon ve güç kaynağı olmuştur.

Şimdi o gücü sahaya taşıma, takımımızın yanında olma zamanı.

Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek ve birlikte başaracağız.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran”

