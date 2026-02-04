onedio
Yorumcu Sergen Yalçın'ın Teknik Direktör Sergen Yalçın Eleştirileri Sosyal Medyanın Gündeminde

Yorumcu Sergen Yalçın'ın Teknik Direktör Sergen Yalçın Eleştirileri Sosyal Medyanın Gündeminde

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
04.02.2026 - 10:04

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ı lig başladıktan sonra duyurmuştu. Başkan Serdal Adalı'nın Ole Gunnar Solskjaer'den önceki tercihi olan ancak ailevi sebeplerden ötürü bir süre daha yorumculuk yapan ünlü teknik direktörün yorumcuyken yaptığı çıkışlar sık sık hatırlatılıyor.

Beşiktaş defans bölgesi için Agbadou'nun kulübü Wolves'la görüşüyor.

Ole Gunnar Solskjaer'i Beşiktaş'ın hedefleriyle örtüşmediği için eleştiren Yalçın geçtiğimiz günlerde hedef için iç açıcı konuşmamıştı.

Beşiktaş Fenerbahçe'ye 2-0 galip başladığı maçta 3-2'lik skorla galibiyeti vermişti.

Üç transfer dönemi isteyen Sergen Yalçın, benzer taleplerde bulunan yabancı hocaları eleştirmişti.

Rafa Silva krizi çıktığında ise öne çıkarılan eski yorum bu olmuştu.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
