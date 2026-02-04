Yorumcu Sergen Yalçın'ın Teknik Direktör Sergen Yalçın Eleştirileri Sosyal Medyanın Gündeminde
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ı lig başladıktan sonra duyurmuştu. Başkan Serdal Adalı'nın Ole Gunnar Solskjaer'den önceki tercihi olan ancak ailevi sebeplerden ötürü bir süre daha yorumculuk yapan ünlü teknik direktörün yorumcuyken yaptığı çıkışlar sık sık hatırlatılıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beşiktaş defans bölgesi için Agbadou'nun kulübü Wolves'la görüşüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ole Gunnar Solskjaer'i Beşiktaş'ın hedefleriyle örtüşmediği için eleştiren Yalçın geçtiğimiz günlerde hedef için iç açıcı konuşmamıştı.
Beşiktaş Fenerbahçe'ye 2-0 galip başladığı maçta 3-2'lik skorla galibiyeti vermişti.
Üç transfer dönemi isteyen Sergen Yalçın, benzer taleplerde bulunan yabancı hocaları eleştirmişti.
Rafa Silva krizi çıktığında ise öne çıkarılan eski yorum bu olmuştu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın