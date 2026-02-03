Kante Krizi, Oulai Hamlesi, Beşiktaş'ın Kalecisi... Üç Büyüklerde Transfer Hareketliliği Sürüyor

Lang ve Asprilla transferleriyle kanatlarına takviye yapan sarı kırmızılılar orta saha için de girişimlerini sürdürüyor. Manchester United'dan Manuel Ugarte için girişimlere yeniden başlandı. PSG'nin İspanyol yıldızı Fabian Ruiz de medyaya düşen isimlerden. Bir diğer transfer dedikodusuna göre Galatasaray, Trabzonspor ve Afrika Kupası'nda büyük bir çıkış yakalayan Oulai için kesenin ağzını açtı. Fildişili genç yetenek için 40 milyon euro ve takasta Ahmed Kutucu formülü değerlendiriliyor.

Ayrıca genç oyuncu kontenjanını değerlendirmek isteyen sarı kırmızılılar 18 yaşındaki Renato Nhaga için Casa Pia ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.