Kante Krizi, Oulai Hamlesi, Beşiktaş'ın Kalecisi... Üç Büyüklerde Transfer Hareketliliği Sürüyor
Avrupa'nın pek çok liginde biten 2025 2026 sezonu ara transfer dönemi Türkiye'de 6 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek. Bu da Süper Lig için son saatlere girdiğimiz anlamına geliyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ligin geri kalan süresi için ekiplerine takviye çalışmalarına devam ediyor. Peki üç büyükler ara transferin son saatlerine girerken son durum ne?
Fenerbahçe'den Kante için yeni hamle geldi.
Galatasaray orta sahasını güçlendirmek için düğmeye bastı.
Beşiktaş Koreli golcüsüne kavuşuyor.
