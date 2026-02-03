onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Kante Krizi, Oulai Hamlesi, Beşiktaş'ın Kalecisi... Üç Büyüklerde Transfer Hareketliliği Sürüyor

Kante Krizi, Oulai Hamlesi, Beşiktaş'ın Kalecisi... Üç Büyüklerde Transfer Hareketliliği Sürüyor

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.02.2026 - 22:23

Avrupa'nın pek çok liginde biten 2025 2026 sezonu ara transfer dönemi Türkiye'de 6 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek. Bu da Süper Lig için son saatlere girdiğimiz anlamına geliyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ligin geri kalan süresi için ekiplerine takviye çalışmalarına devam ediyor. Peki üç büyükler ara transferin son saatlerine girerken son durum ne?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe'den Kante için yeni hamle geldi.

Fenerbahçe'den Kante için yeni hamle geldi.

Yönetici Erdal Torunoğulları Fransız yıldız için bir süredir Suudi Arabistan'daydı. Çıkan pürüzler nedeniyle transferi iptal olduğu haberleri medyaya yansımıştı. Takas için düşünülen Youssef En-Nesyri de bu nedenle askıyla alındı. Foot Mercato'ya göre hukuki yollara başvurarak ek süre isteyecek ve transfer görüşmeleri yeniden başlayacak. Girişimlerde Kante'nin ısrar ettiği de basına düşen haberler arasında.

Galatasaray orta sahasını güçlendirmek için düğmeye bastı.

Galatasaray orta sahasını güçlendirmek için düğmeye bastı.

Lang ve Asprilla transferleriyle kanatlarına takviye yapan sarı kırmızılılar orta saha için de girişimlerini sürdürüyor. Manchester United'dan Manuel Ugarte için girişimlere yeniden başlandı. PSG'nin İspanyol yıldızı Fabian Ruiz de medyaya düşen isimlerden. Bir diğer transfer dedikodusuna göre Galatasaray, Trabzonspor ve Afrika Kupası'nda büyük bir çıkış yakalayan Oulai için kesenin ağzını açtı. Fildişili genç yetenek için 40 milyon euro ve takasta Ahmed Kutucu formülü değerlendiriliyor. 

Ayrıca genç oyuncu kontenjanını değerlendirmek isteyen sarı kırmızılılar 18 yaşındaki Renato Nhaga için Casa Pia ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.

Beşiktaş Koreli golcüsüne kavuşuyor.

Beşiktaş Koreli golcüsüne kavuşuyor.

Asslani ve Olaitan ile orta sahasını güçlendiren siyah beyazlılar Genk'ten Hyeon-gyu Oh'yu İstanbul'a bekliyor. Marsilya forması giyen 29 yaşındaki Panamalı sağ bek Amir Murillo ise sağ bek için alternatifler arasında. Kara Kartal'ın kaleyi Illan Meslier'e emanet edeceği de çıkan haberler arasında.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın