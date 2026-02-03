onedio
Fenerbahçe’de Transfer Şoku: N'Golo Kante ve En Nesyri Transferleri İptal Oldu, Resmi Açıklama Geldi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
03.02.2026 - 14:40 Son Güncelleme: 03.02.2026 - 14:50

Fenerbahçe'de bitti gözüyle bakılan N'Golo Kante ve En Nesyri transferleri evraklar yetişmediği için iptal oldu. Konuyla ilgili Sarı-lacivertli takım açıklama yaptı.

Fenerbahçe'de bitti gözüyle bakılan N'Golo Kante ve En Nesyri transferleri evraklar yetişmediği için iptal oldu.

Kante'nin Al Ittıhad'de kalacağı belirtilirken En Nesyri transferinin de yetişmeyen evraklar nedeniyle iptal olduğu ve oyuncunun Fenerbahçe'de kalacağı aktarıldı. Sarı-lacivertli takımın bireysel şartlarda anlaşma sağladığı Kante transferini sezon sonunda gerçekleştirmesi bekleniyor.

Konuya ilişkin Fenerbahçe'den de açıklama geldi. Sarı-lacivertliler, Al Ittihad'ın girdiği hatalı TMS bilgileri sebebiyle N'Golo Kante transferinin sonuçlandırılamadığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklamasının tamamı:

'Transfer süreci, kulübümüz tarafından planlandığı şekilde ve tüm yönleriyle titizlikle yürütülmüştür. Oyuncularla (Kante ve En Nesyri) anlaşma sağlanmış; sağlık kontrolleri tamamlanmış, gerekli onaylar alınmış ve kulübümüz üzerine düşen tüm yükümlülükleri süresi içinde eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Transfer tesciline ilişkin evraklar, belirlenen süre içerisinde doğru ve tam şekilde sisteme yüklenmiştir.

Ancak karşı kulüp tarafından ilgili TMS bilgilerinin hatalı girilmesi nedeniyle, kulübümüzden bağımsız şekilde işlemler transfer tescil süresi içerisinde tamamlanamamıştır.

Bu doğrultuda ek süre talep edilmiş, FIFA nezdinde gerekli görüşmeler kulübümüzce gerçekleştirilmiş ve sürecin çözüme kavuşması adına tüm adımlar atılmıştır.

Buna rağmen devam eden süreçte, tarafımıza herhangi bir gerekçe sunulmaksızın karşı kulüp tarafından işlemler tamamlanmamıştır. Yaşanan bu gelişmeler sonucunda söz konusu transfer süreci ne yazık ki sonuçlandırılamamıştır.'

