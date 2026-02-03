onedio
Fenerbahçe’nin Stoperi Milan Skriniar Tedbirli Olarak PFDK’ya Sevk Edildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.02.2026 - 22:18

Sarı-lacivertli ekibin başarılı oyuncusu Milan Skriniar, Fenerbahçe’nin Kocaelispor’u 2-0 yendiği maçta Kocaelispor taraftarlarına yönelik hareketi sonrasında tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.

Milan Skriniar’ın, Fenerbahçe’nin Kocaelispor’u mağlup ettiği maçta gol sevinci sırasında tribünlere yönelik hareketi ortaya çıkmıştı.

TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe oyuncusu Milan Skriniar'ın Kocaelispor karşılaşmasındaki hakareti nedeniyle PFDK’ye sevk edildiğini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, “FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu MILAN SKRINIAR’ın aynı müsabakadaki ‘hakareti’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 03.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
