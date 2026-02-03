Fenerbahçe’nin Stoperi Milan Skriniar Tedbirli Olarak PFDK’ya Sevk Edildi
Sarı-lacivertli ekibin başarılı oyuncusu Milan Skriniar, Fenerbahçe’nin Kocaelispor’u 2-0 yendiği maçta Kocaelispor taraftarlarına yönelik hareketi sonrasında tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milan Skriniar’ın, Fenerbahçe’nin Kocaelispor’u mağlup ettiği maçta gol sevinci sırasında tribünlere yönelik hareketi ortaya çıkmıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın