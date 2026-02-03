25 Yıldır Beşiktaş’ın Oynadığı Her Maçı Tek Tek Deftere Yazan Fanatik Taraftar

Yıllar önce küçük bir defterde başladığı not alma alışkanlığını sürdürdüğünü anlatan Hakan Altundal, “Bu bir heves, hobi gibi oldu. Hastalık değil, not alma alışkanlığım var. Örneğin ev için aldığımız tüm malzemeleri ne kadar aldık, nereden aldık, kimden aldık gibi şeyleri de yazıyorum.” dedi.

Maç izlerken herhangi bir şeyle ilgilenmediğini, tamamen oyuna odaklandığını ifade eden Altundal, “Notlarımı maçtan sonra yazıyorum. Maç esnasında kesinlikle bir şey yazmamaya çalışıyorum. Eğer kaybediyorsak sinirle, öfkeyle zaman zaman yazabiliyorum ama kaybetmiyorsak sonuna kadar izliyorum. Bu bir totem gibi bir şey oldu. Tarihleri yazıyorum, hakemleri yazıyorum. Hatta bir de duvar takvimim var. Duvar takvimlerine de maç günlerini muhakkak not alırım.” diye konuştu.