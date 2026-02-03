25 Yıldır Beşiktaş’ın Oynadığı Her Maçı Tek Tek Deftere Yazan Fanatik Taraftar
Bolu’da yaşayan 47 yaşındaki Hakan Altundal, 1999 yılından beri Beşiktaş’ın oynadığı her maçı tek tek deftere yazıyor. Tüm maçları, skordan hakem bilgilerine kadar her detayıyla deftere yazan fanatik Beşiktaş taraftarı, tüm hayatını Beşiktaş’ın fikstürüne göre yaşıyor. Maç izlerken hiçbir şekilde forma giymeyen Hakan Altundal, totem olarak ise yüzük ve saat takıyor.
Fanatik Beşiktaş taraftarı Hakan Altundal’ın siyah-beyazlı renklere tutkusu sosyal medyada gündem oldu.
“Not almak benim için hobi oldu”
Fanatik taraftarın maç izleme totemleri de var
Tüm hayatını Beşiktaş’ın fikstürüne göre yaşıyor.
