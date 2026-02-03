onedio
article/comments
article/share
25 Yıldır Beşiktaş’ın Oynadığı Her Maçı Tek Tek Deftere Yazan Fanatik Taraftar

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.02.2026 - 19:23

Bolu’da yaşayan 47 yaşındaki Hakan Altundal, 1999 yılından beri Beşiktaş’ın oynadığı her maçı tek tek deftere yazıyor. Tüm maçları, skordan hakem bilgilerine kadar her detayıyla deftere yazan fanatik Beşiktaş taraftarı, tüm hayatını Beşiktaş’ın fikstürüne göre yaşıyor. Maç izlerken hiçbir şekilde forma giymeyen Hakan Altundal, totem olarak ise yüzük ve saat takıyor.

Fanatik Beşiktaş taraftarı Hakan Altundal’ın siyah-beyazlı renklere tutkusu sosyal medyada gündem oldu.

Evli ve iki kız çocuğu babası Hakan Altundal, 1999-2000 sezonundan bu yana Beşiktaş’ın oynadığı hiçbir maçı kaçırmıyor. Altundal, her karşılaşmanın ardından skoru, hakemleri ve maçın detaylarını el yazısıyla özel defterine not ediyor.

2002-2003 yıllarında İzmir Yeni Foça’da askerlik yaparken defterini eşine emanet eden Altundal, o dönemdeki maçları eşine yazdırdığını söyledi.

“Not almak benim için hobi oldu”

Yıllar önce küçük bir defterde başladığı not alma alışkanlığını sürdürdüğünü anlatan Hakan Altundal, “Bu bir heves, hobi gibi oldu. Hastalık değil, not alma alışkanlığım var. Örneğin ev için aldığımız tüm malzemeleri ne kadar aldık, nereden aldık, kimden aldık gibi şeyleri de yazıyorum.” dedi.

Maç izlerken herhangi bir şeyle ilgilenmediğini, tamamen oyuna odaklandığını ifade eden Altundal, “Notlarımı maçtan sonra yazıyorum. Maç esnasında kesinlikle bir şey yazmamaya çalışıyorum. Eğer kaybediyorsak sinirle, öfkeyle zaman zaman yazabiliyorum ama kaybetmiyorsak sonuna kadar izliyorum. Bu bir totem gibi bir şey oldu. Tarihleri yazıyorum, hakemleri yazıyorum. Hatta bir de duvar takvimim var. Duvar takvimlerine de maç günlerini muhakkak not alırım.” diye konuştu.

Fanatik taraftarın maç izleme totemleri de var

Maç izlerken kendine has totemleri olduğunu dile getiren Altundal, şunları kaydetti:

“Bazı totemlerim var. Maç izlerken kesinlikle forma giymem. Yüzüğüm, saatim vardır. Onları muhakkak takarım. Tespihim vardır ve o elimde olur. Maçı da en önden izlerim. Oturup da rahat rahat maç izlemem, görülmemiştir. Yüzüğü, saati ve tespihi başka hiçbir yerde kullanmam, sadece maçta. Kendime bir sistem belirledim. Oyun sırası, takımlar, galibiyet, mağlubiyet, beraberlik, yediğimiz gol, attığımız gol, puan gibi detayları not alırım.”

Tüm hayatını Beşiktaş’ın fikstürüne göre yaşıyor.

Kendisini Beşiktaşlı yapan amcası Yavuz Altundal’a minnettar olduğunu dile getiren Hakan Altundal, hayatının merkezine takımının maç takvimini koyduğunu vurguladı. Fikstür açıklandığında maç günlerini duvar takvimine işlediğini belirten Altundal, şöyle konuştu:

“Maçların oynanacağı tarihler bellidir ve bu tarihlere göre o günün planını yaparım. O gün maç saat 18.00’deyse o saatte evde olmaya çalışırım, işimi ona göre ayarlarım. Mesela bir maç saatinde halı sahaya gitmek zorunda kaldım. Arkadaşlarımı kıramamıştım. Döndüğümde ikinci yarıya zor yetiştim. Belki de bu, uzun zamandan beri Beşiktaş maçını ilk kaçırdığım maçtı diyebilirim. Fikstür açıklanır açıklanmaz buraya notumu alırım ve evdekilere ‘Bu tarihe göre hareket ediyoruz. Beşiktaş maçına göre.’ derim çünkü başka bir şeyim yok. Halı saha ve Beşiktaş maçından başka oturup yaptığım, keyif aldığım çok fazla bir şey yok.”

