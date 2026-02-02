Deplasman Tribününü Görüntülü Arayan Acun Ilıcalı Taraftarları Coşturdu
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Championship ekiplerinden Hull City’nin Premier Lig yürüyüşü sürüyor. Hafta sonu Blackburn deplasmanında kazanan Hull City, bir maç eksiğine rağmen ligde 3. sıraya kadar yükseldi. Acun Ilıcalı’nın maçı deplasman tribününde takip eden taraftarları görüntülü araması ise taraftarları adeta coşturdu.
Acun Ilıcalı’nın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler 👇
Hull City, Premier Lig yolunda…
