Deplasman Tribününü Görüntülü Arayan Acun Ilıcalı Taraftarları Coşturdu

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.02.2026 - 23:28

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Championship ekiplerinden Hull City’nin Premier Lig yürüyüşü sürüyor. Hafta sonu Blackburn deplasmanında kazanan Hull City, bir maç eksiğine rağmen ligde 3. sıraya kadar yükseldi. Acun Ilıcalı’nın maçı deplasman tribününde takip eden taraftarları görüntülü araması ise taraftarları adeta coşturdu.

Acun Ilıcalı’nın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler 👇

Hull City, Premier Lig yolunda…

Hafta sonu deplasmanda tek golle kazanan Hull City, ligdeki puanını 53’e yükseltti ve bir maç eksiğine rağmen 3. sırada kendine yer buldu.

Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, takımının deplasman maçında tribünde bulunan taraftarları görüntülü arayarak statta renkli anlar yaşanmasına neden oldu.

Karşılarındaki ekranda Ilıcalı’yı gören taraftarlar, tezahüratlarla kulüp sahibine sevgi gösterisinde bulunurken tribünlerde büyük coşku oluştu.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
