Türk Satrancının 14 Yaşındaki Büyükustası Yağız Kaan Erdoğmuş Parlamaya Devam Ediyor

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.02.2026 - 21:45

Henüz 12 yaşındayken satrançta büyükusta (GM) unvanını alarak herkesi gururlandıran Yağız Kaan Erdoğmuş’un başarıları devam ediyor. Yağız Kaan, dünyanın en prestijli organizasyonlarından 2026 Tata Steel Chess Tournament’ta “Masters” kategorisinde mücadele ederek, 13 tur sonunda 7 puanla 7’nci sırayı aldı. Genç büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş, son yıllardaki başarılarıyla dünya sıralamasında 38. sıraya kadar da yükseldi.

Tata Steel Chess Tournament, satranç dünyasının en çok takip edilen turnuvalarından biri olarak dikkat çekiyor.

16 Ocak – 1 Şubat tarihleri arasında Hollanda’nın Wijk aan Zee kentinde düzenlenen turnuvaya, 14 yaşındaki Türk büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş damga vurdu.

Turnuvada “Masters” kategorisinde mücadele eden Erdoğmuş, dünyanın en güçlü 13 büyükustasının yer aldığı organizasyonda sergilediği istikrarlı performansla dikkati çekti. 13 tur üzerinden oynanan turnuva sonunda 7 puan toplayan GM Erdoğmuş, turnuvayı 7’nci sırada tamamladı.

“Başarılarının devam edeceğine yürekten inanıyoruz”

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, turnuvada elde ettiği başarı dolayısıyla Büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş’u tebrik etti. Başkan Apaydın, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Yağız Kaan Erdoğmuş’un dünyanın en prestijli turnuvalarından biri olan 2026 Tata Steel Chess Tournament’ta elde ettiği bu derece, Türk satrancının geldiği noktayı göstermesi açısından son derece değerlidir. Genç yaşına rağmen en üst düzey rakiplere karşı ortaya koyduğu mücadeleci ve istikrarlı performansla hepimizi gururlandırmıştır. Kendisinin başarılarının artarak devam edeceğine yürekten inanıyor, başta değerli ailesi olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu başarıda, Yağız Kaan Erdoğmuş’un yeteneğini küçük yaşlardan itibaren büyük özveriyle destekleyen ve her koşulda yanında olan ailesinin emeği ve fedakârlığı da son derece kıymetlidir.”

Dünya satranç sıralamasında 38. sıraya kadar yükselen Yağız Kaan Erdoğmuş’un başarısı, sosyal medyada da konuşuldu.

twitter.com

'Yağız Kaan Erdoğmuş'un başarısının ne kadar algılandığından emin değilim.

Şu anda 14 yaşında ve 'satrancın Wimbledon'ı denilen Tata Steel'de üçüncü sırada. Dünya sıralamasında 38'inciliğe çıktı, bundan tam bir yıl önce 170'inci sıradaydı! Çocuk olduğu için çok hızlı yükseliyor ve hâlâ 14 yaşında.

Ulaşacağı tepenin neresi olduğunu göremiyoruz. Ama Dünya Şampiyonu ve hatta satrancın yeni Carlsen'i, Kasparov'u olma ihtimali, gerçek bir ihtimal.'

👇

👇
twitter.com

'Şaka maka 14 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş'un 2700 Elo'ya ulaşıp SuperGM olmasına 12 puan kaldı... Dünya sıralamasında ilk 100'de 18 yaş altı 3 oyuncu var ve 2'si Türk: Ediz ve Yağız.'

👇

👇
twitter.com

'Dünya satranç tarihini değiştirebilecek bir potansiyel.

Aslında Yağız Kaan Erdoğmuş için “potansiyel” kelimesi artık yetersiz kalıyor.

  • 12 yaşında GM

  • 13 yaşında 2600+ reyting

  • 13 yaş altı tarihin en yüksek reytingi

  • 2600 barajını geçen en genç oyuncu

  • 14 yaşında dünya ilk 100

Bu tempo Fischer, Kasparov, Carlsen temposudur ve inanılmaz bir başarı öyküsüdür.

GOAT olmak (gelmiş geçmiş en iyi) yetenekten çok 20 yıl zirvede kalabilme, mental dayanıklılık ve doğru yönetim işi. Bunu başarmak inanılmaz zor. Ama dürüst olmam gerekirse Yağız şu anda GOAT olabilecek isimlerin en başında geliyor.

Bravo sana çocuk.'

👇

👇
twitter.com

'Yağız Kaan Erdoğmuş: 14 yaşında 2688 ELO ve dünyada 38. sırada! Tamamen objektif; tarihin en iyi satranç oyuncusu geliyor.'

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
