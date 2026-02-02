Türk Satrancının 14 Yaşındaki Büyükustası Yağız Kaan Erdoğmuş Parlamaya Devam Ediyor

'Yağız Kaan Erdoğmuş'un başarısının ne kadar algılandığından emin değilim.

Şu anda 14 yaşında ve 'satrancın Wimbledon'ı denilen Tata Steel'de üçüncü sırada. Dünya sıralamasında 38'inciliğe çıktı, bundan tam bir yıl önce 170'inci sıradaydı! Çocuk olduğu için çok hızlı yükseliyor ve hâlâ 14 yaşında.

Ulaşacağı tepenin neresi olduğunu göremiyoruz. Ama Dünya Şampiyonu ve hatta satrancın yeni Carlsen'i, Kasparov'u olma ihtimali, gerçek bir ihtimal.'