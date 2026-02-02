Türk Satrancının 14 Yaşındaki Büyükustası Yağız Kaan Erdoğmuş Parlamaya Devam Ediyor
Henüz 12 yaşındayken satrançta büyükusta (GM) unvanını alarak herkesi gururlandıran Yağız Kaan Erdoğmuş’un başarıları devam ediyor. Yağız Kaan, dünyanın en prestijli organizasyonlarından 2026 Tata Steel Chess Tournament’ta “Masters” kategorisinde mücadele ederek, 13 tur sonunda 7 puanla 7’nci sırayı aldı. Genç büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş, son yıllardaki başarılarıyla dünya sıralamasında 38. sıraya kadar da yükseldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tata Steel Chess Tournament, satranç dünyasının en çok takip edilen turnuvalarından biri olarak dikkat çekiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Başarılarının devam edeceğine yürekten inanıyoruz”
Dünya satranç sıralamasında 38. sıraya kadar yükselen Yağız Kaan Erdoğmuş’un başarısı, sosyal medyada da konuşuldu.
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın