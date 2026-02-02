onedio
Minik Taraftarın Gözyaşları Tuttuğu Kulübün Jestiyle Mutluluğa Dönüştü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.02.2026 - 13:44

Premier Lig'in dibine demir atan İngiliz kulübü Wolverhampton bu kez mağlubiyetleriyle değil yaptığı bir jestle gündeme geldi. İki hafta önce oynanan maçta babasının elindeki atıştırmalıktan bir parça almasıyla gözyaşlarına boğulan minik taraftar Rory'nin gözyaşları viral olmuş, bu anlar futbolla ilgisi olmayanların bile ilgisini çekmişti. Ancak kulüp Rory'nin gönlünü güzel bir jestle almasını bildi.

Kulüp maskotunun Rory'nin yanına gelmesiyle minik taraftar ne yapacağını şaşırdı.

Maskot Rory'ye babasının tırtıklamaması şartıyla bir tavuk menü ikram etti. Sonrasında ise yeni bir forma seti ve kulüp üyeliği ilan etti. Üstelik bu anlar tüm stada anons edildi.

