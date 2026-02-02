Minik Taraftarın Gözyaşları Tuttuğu Kulübün Jestiyle Mutluluğa Dönüştü

Premier Lig'in dibine demir atan İngiliz kulübü Wolverhampton bu kez mağlubiyetleriyle değil yaptığı bir jestle gündeme geldi. İki hafta önce oynanan maçta babasının elindeki atıştırmalıktan bir parça almasıyla gözyaşlarına boğulan minik taraftar Rory'nin gözyaşları viral olmuş, bu anlar futbolla ilgisi olmayanların bile ilgisini çekmişti. Ancak kulüp Rory'nin gönlünü güzel bir jestle almasını bildi.
Kulüp maskotunun Rory'nin yanına gelmesiyle minik taraftar ne yapacağını şaşırdı.
