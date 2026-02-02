onedio
Almanya'daki İlginç Komşuluk İlişkileri: Bir Kadın Camları Kirli Olduğu İçin Nasıl Uyarı Aldığını Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.02.2026 - 13:06

Almanya'da pek çok Türk yaşıyor. Her birinin en çok zorlandığı nokta ise komşuluk ilişkileri ve arkadaşlık oluyor. Bildiğiniz üzere ülkemizin en bilinen özellikleri misafirperverlik ve cana yakınlık. Bu da disiplini ve soğuk oluşları ile bilinen Almanlar ve bizim sıcak insanımızın ilişki kurabilmesi her zaman kolay olmuyor. 

Daha önce de pek çok kez Alman arkadaşları ve komşularıyla yaşadığı ilginç olayları anlatan gurbetçilerin hikayelerine denk gelmiştik. Yine Almanya'da yaşayan bir kadın yine komşularıyla yaşadığı garip olayı anlattı. Anlattığı olay pek çok kişinin sinirini bozdu.

Camları pis diye şikayet edilmiş.

İleri yaşındaki insanların olduğu bir apartmanda yaşadığını söyleyen bir kadın, zaten evinin izlendiğini fark ettiğini belirtti. Kendisine bir mektup bırakarak camların pis olduğunu, bunun hiç iyi bir izlenim bırakmadığını söylediklerini anlattı. Bu durum elbette herkese oldukça tuhaf gelirken, problemi yaşayan kadın da öfkesini çektiği bir video ile dile getirdi.

