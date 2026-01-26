onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Sınıf Algımızı Bozan Listenin Devamı Geldi: Yapmak İçin Ya Çok Zengin Ya Çok Fakir Olmanız Gereken Şeyler

Sınıf Algımızı Bozan Listenin Devamı Geldi: Yapmak İçin Ya Çok Zengin Ya Çok Fakir Olmanız Gereken Şeyler

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.01.2026 - 15:33

İçerik Devam Ediyor

Geçtiğimiz haftalarda Anıl Can isimli bir içerik üreticisi 'Yapmak için ya çok zengin ya da çok fakir olmanız gereken şeyleri' listelemişti. Listede at sahibi olmaktan müstakil evde yaşamaya kadar pek çok madde yer aldı ve her biri ayrı ayrı aydınlatma yaşattı. 

Anıl Can o listenin devamını da hazırladı. Yine listedeki pek çok madde uzun uzun düşünmemize sebep oldu.

Kaynak: https://www.instagram.com/anilcananil/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte yapmanız için çok fakir ya da çok zengin olmanız gereken şeyler;

İşte yapmanız için çok fakir ya da çok zengin olmanız gereken şeyler;

  • Erkeğin ailesiyle yaşamak: Zenginlerin büyük evleri olduğu için, fakirlerin ise ekonomik mecburiyetten ailesiyle yaşıyor.

  • Ünlülerden ismiyle bahsetmek: Zenginler onları şahsen tanıdığı için, fakirler ise samimiyet hissettikleri için ünlüleri sadece isimleriyle anıyor.

  • Tanıdık aileden biriyle evlenmek: Zenginlerde bu durum bir iş ortaklığı/güç birliği gibiyken, fakirlerde çevresel kısıtlılık veya görücü usulü gibi nedenlerle gerçekleşiyor.

  • Çok çocuk yapmak: Zenginler imkanı olduğu için, fakirler ise kültürel veya farklı nedenlerle geniş aile yapısını tercih ediyor. 

  • Çocuğa dedenin ismini vermek: Zenginler bunu genelde birine yaranmak veya mirası korumak için, fakirler ise gelenek olduğu için yapıyor.

  • Çok pahalı arabaların fiyatını bilmek: Zenginler satın alacakları için, fakirler ise merak edip internet sitelerinde 'en yüksek fiyat' filtresiyle arattıkları için fiyatlara hakim oluyor.

Yorumlarda da pek çok farklı fikir vardı;

Yorumlarda da pek çok farklı fikir vardı;
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Videonun ilk partını burada paylaşmıştık;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın