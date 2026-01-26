Sınıf Algımızı Bozan Listenin Devamı Geldi: Yapmak İçin Ya Çok Zengin Ya Çok Fakir Olmanız Gereken Şeyler

Kaynak: https://www.instagram.com/anilcananil/
Geçtiğimiz haftalarda Anıl Can isimli bir içerik üreticisi 'Yapmak için ya çok zengin ya da çok fakir olmanız gereken şeyleri' listelemişti. Listede at sahibi olmaktan müstakil evde yaşamaya kadar pek çok madde yer aldı ve her biri ayrı ayrı aydınlatma yaşattı.
Anıl Can o listenin devamını da hazırladı. Yine listedeki pek çok madde uzun uzun düşünmemize sebep oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte yapmanız için çok fakir ya da çok zengin olmanız gereken şeyler;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlarda da pek çok farklı fikir vardı;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın