Bazı Şeyler Sınıfsal Değilmiş: Yapabilmek İçin Ya Çok Zengin Ya Çok Fakir Olmanız Gereken Şeyler

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
23.10.2025 - 12:23

Günümüzde, kişisel ilgi alanlarımızdan profesyonel kariyer seçimlerimize kadar her şey sınıfsal bildiğiniz üzere. Bu durum, hayatımızın her alanında kendini gösteriyor. İster bir hobiye yönelin, ister bir meslek dalı seçin, ister sadece bir kıyafet alın karşınıza çıkan her seçenek belirli bir sınıf çerçevesinde şekilleniyor.Bu durum, hem toplumsal yaşamı hem de hem de bireysel yaşamımızı doğrudan etkiliyor. 

Bir içerik üreticisi yapmak için ya çok zengin ya da çok fakir olmanız gereken şeyleri paylaştı. Video sınıf algımızı allak bullak etti.

At yetiştirmek, müstail evde yaşamak, hep aynı şeyleri giymek.

İlk olarak kafa katırsa da üzerine düşününce tamamen mantıklı gelen bu karşılaştırmalara kullanıcılardan da pek çok fikir geldi. Peki sizin benzer örnekleriniz var mı? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.

Gelin önce yorumlara bakalım;

