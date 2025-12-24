onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Yine Çenemiz Yoruldu: Bir Genç Boğazdan Geçerken Gördüğü Yalıları Puanladı

Yine Çenemiz Yoruldu: Bir Genç Boğazdan Geçerken Gördüğü Yalıları Puanladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.12.2025 - 09:40

İçerik Devam Ediyor

İstanbul'un muazzam yalıları, hepimizin ilgisini çekiyor. Her birine hayranlıkla bakıyor, içlerinde nasıl bir yaşam sürüldüğünü hayal ediyoruz. Elbette o yalılarda yaşamanın nasıl bir deneyim olacağını da ister istemez düşlüyor, kendimizi bir hayalin içinde buluyoruz.

'mertaksuut' isimli içerik üreticisi, Üsküdar İskelesi’ne gidene kadar gördüğü tüm yalıları puanladı. Videoyu izleyen herkes de puanlamaya dahil oldu.

Kaynak: https://www.instagram.com/mertaksuut/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

İstanbul'da kaç tane yalı var?

İstanbul'da kaç tane yalı var?

İstanbul Boğazı'nın her iki yakasında toplam 600 adet yalı var. 600 yalının 366 tanesi tarihi eser statüsünde. Bu yalıların yaklaşık yarısında aileler yaşıyorken diğer yarısı ofis, otel, müze olarak kullanılıyor. Bir kısmı da restorasyon bekledikleri için boş durumda.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın