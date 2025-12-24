Yine Çenemiz Yoruldu: Bir Genç Boğazdan Geçerken Gördüğü Yalıları Puanladı

İstanbul'un muazzam yalıları, hepimizin ilgisini çekiyor. Her birine hayranlıkla bakıyor, içlerinde nasıl bir yaşam sürüldüğünü hayal ediyoruz. Elbette o yalılarda yaşamanın nasıl bir deneyim olacağını da ister istemez düşlüyor, kendimizi bir hayalin içinde buluyoruz.

'mertaksuut' isimli içerik üreticisi, Üsküdar İskelesi’ne gidene kadar gördüğü tüm yalıları puanladı. Videoyu izleyen herkes de puanlamaya dahil oldu.