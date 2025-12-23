Ne Barselona Ne Köln: Beyoğlu'nda Bir Metro Çıkışına Yapılan Yeni Yıl Süslemeleri Beğeni Topladı

Yeni yıl sayılı günler kaldı. Yılbaşı coşkusu, dünyanın her köşesini sarmış durumda. Her şehirde, yılbaşı süslemeleri ike donatılmış caddeler, sokaklar ve meydanlar görebiliyoruz. Yeni yıl yeni umut ve yeni başlangıç demek bildiğiniz üzere. Bu süslemeler de içimizdeki yeni yıl heyecanına tatlı bir coşku katıyor.

Beyoğlu'nda bir metro çıkışında insanları karşılayan yılbaşı süslemeleri beğeni topladı. 'birsehirgezgini' isimli sosyal medya kullanıcısının paylaştığı görüntüler ne Barselona'yı ne Köln'ü ne de Paris'i arattı.