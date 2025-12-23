Dünyayı Gezen Bir İçerik Üreticisi Anlattı: "Bu Ülkelerde Donunuzu Bile Çalarlar"

Dünyayı gezmek, bazıları için adeta bir yaşam biçimi. Fakat bu tutkunun da kendine özgü zorlukları var. Yolculuk öncesi ciddi bir hazırlık süreci gerektiriyor. Seyahat rotasının belirlenmesinden, konaklama yerlerinin ayarlanmasına, bütçe planlamasından, vize işlemlerine kadar pek çok detayla uğraşılıyor. Tüm bunların yanında bir de gidilen ülkelerin zorlukları var. Özellikle bazı turistik bölgelerde hırsızlar, gezginlere asla rahat vermiyor. Peki en çok hırsızlığın yaşandığı ülkeler hangileri?

Dünyayı gezen ve seyahat konusunda içerikler üreten 'onurcancamm' en çok hırsızlığın yaşandığı ülkeleri sıraladı.