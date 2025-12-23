onedio
Dünyayı Gezen Bir İçerik Üreticisi Anlattı: "Bu Ülkelerde Donunuzu Bile Çalarlar"

Dünyayı Gezen Bir İçerik Üreticisi Anlattı: "Bu Ülkelerde Donunuzu Bile Çalarlar"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
23.12.2025

Dünyayı gezmek, bazıları için adeta bir yaşam biçimi. Fakat bu tutkunun da kendine özgü zorlukları var. Yolculuk öncesi ciddi bir hazırlık süreci gerektiriyor. Seyahat rotasının belirlenmesinden, konaklama yerlerinin ayarlanmasına, bütçe planlamasından, vize işlemlerine kadar pek çok detayla uğraşılıyor. Tüm bunların yanında bir de gidilen ülkelerin zorlukları var. Özellikle bazı turistik bölgelerde hırsızlar, gezginlere asla rahat vermiyor. Peki en çok hırsızlığın yaşandığı ülkeler hangileri?

Dünyayı gezen ve seyahat konusunda içerikler üreten 'onurcancamm' en çok hırsızlığın yaşandığı ülkeleri sıraladı.

En çok hırsızlığın yaşandığı ülkeler;

  • Belçika; Brüksel: Özellikle tren garları ve otobüs durakları tekinsiz. Çam'ın söylediğine göre her türlü 'sıkıntılı tip' buralarda toplanıyor.

  • İspanya; Barselona: Telefon hırsızlığının en yaygın olduğu yerlerden biri. Ayrıca grup halinde gelip dikkatinizi dağıtarak çantanızı açan kişilere karşı dikkatli olunması gerektiği de vurgulanıyor.

  • İngiltere; Londra: 'Telefon hırsızlığının başkenti' olarak nitelendiriliyor. Günde ortalama 300 telefonun çalındığı ve bisikletli hırsızların elinizden telefonu kapıp kaçabildiği biliniyor. Hatta sosyal medyada çok sayıda video da var.

  • İtalya; Roma ve Floransa: Turistik yerlerin büyüsüne kapılıp dalgınlık yapıldığında çantaların açılabileceği, ayrıca kiralık araçların camlarının kırılarak içindekilerin çalınabildiği biliniyor.

  • Fransa; Paris: Özellikle Eyfel Kulesi çevresi ve metroların akşam saatlerinde tehlikeli olabiliyor. Ayrıca pek çok dolandırıcılık numarası da yaygın. Tuzaklara düşmemeniz gerekiyor.

