CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedebaş Kimdir? Sinem Dedebaş'ın Hayatı ve Siyasi Kariyeri

Sinem Dedebaş, kariyer hayatına Delta Denizcilik firmasında yapısal analiz ve yapısal tasarım mühendisi olarak başlamıştır. Daha sonra RINA'da (Registro İtaliano Navale) plan onay mühendisi olarak görev yapmıştır. En son Matesis Denizcilik ve Mühendislik firmasında genel müdür olarak çalışan Dedetaş, bu görev süresince ulusal ve uluslararası denizcilik faaliyetleri ile araştırma ve geliştirme projelerinde araştırmacı, program koordinatörü ve yönetici olarak görev yapmıştır.

Dedetaş'ın çalışma alanları arasında gemi inşaatı ve işletmeciliği, enerji verimliliği, optimizasyon, farklı malzemelerin gemi yapısında kullanılması, yakın deniz taşımacılığı ve küçük tekneler bulunmaktadır.