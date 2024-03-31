CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedebaş Kimdir? Sinem Dedebaş'ın Hayatı ve Siyasi Kariyeri
CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedebaş Kimdir? Sinem Dedebaş'ın Hayatı ve Siyasi Kariyeri
Türkiye'yi sandığa götüren 31 Mart Yerel Seçimlerinde oy kullanma işlemleri son buldu. Sandıklar açılıp oy sayımı başladığı andan itibaren 81 ilde tüm gözler, il ve ilçe belediye başkan adaylarının üzerine çevrildi. Vatandaşlar tarafından merak edilen adaylardan biri de Cumhuriyet Halk Partisi Üsküdar Belediye Başkan sayı Sinem Dedebaş oldu. Peki, CHP Üsküdar Belediye Başkan adayı Sinem Dedebaş kimdir? Sinem Dedebaş nereli?
İşte, detaylar...
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CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedebaş Kimdir?
Sinem Dedebaş'ın Kariyeri
Sinem Dedebaş, 31 Mart Yerel Seçimlerinde CHP Üsküdar Belediye Başkan adayı olmuştur.
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