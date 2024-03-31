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CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedebaş Kimdir? Sinem Dedebaş'ın Hayatı ve Siyasi Kariyeri

CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedebaş Kimdir? Sinem Dedebaş'ın Hayatı ve Siyasi Kariyeri

seçim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
01.04.2024 - 00:28

Türkiye'yi sandığa götüren 31 Mart Yerel Seçimlerinde oy kullanma işlemleri son buldu. Sandıklar açılıp oy sayımı başladığı andan itibaren 81 ilde tüm gözler, il ve ilçe belediye başkan adaylarının üzerine çevrildi. Vatandaşlar tarafından merak edilen adaylardan biri de Cumhuriyet Halk Partisi Üsküdar Belediye Başkan sayı Sinem Dedebaş oldu. Peki, CHP Üsküdar Belediye Başkan adayı Sinem Dedebaş kimdir? Sinem Dedebaş nereli? 

İşte, detaylar...

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CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedebaş Kimdir?

CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedebaş Kimdir?

Sinem Dedetaş, 1981 yılında Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini memleketi Eskişehir'de tamamlayan Dedetaş, üniversite eğitimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nde tamamlamıştır. 

Dedebaş daha sonra, yüksek lisans eğitimini de aynı üniversitenin Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları ana bilim dalında tamamlamıştır.

Sinem Dedebaş'ın Kariyeri

Sinem Dedebaş'ın Kariyeri

Sinem Dedebaş, kariyer hayatına Delta Denizcilik firmasında yapısal analiz ve yapısal tasarım mühendisi olarak başlamıştır. Daha sonra RINA'da (Registro İtaliano Navale) plan onay mühendisi olarak görev yapmıştır. En son Matesis Denizcilik ve Mühendislik firmasında genel müdür olarak çalışan Dedetaş, bu görev süresince ulusal ve uluslararası denizcilik faaliyetleri ile araştırma ve geliştirme projelerinde araştırmacı, program koordinatörü ve yönetici olarak görev yapmıştır.

Dedetaş'ın çalışma alanları arasında gemi inşaatı ve işletmeciliği, enerji verimliliği, optimizasyon, farklı malzemelerin gemi yapısında kullanılması, yakın deniz taşımacılığı ve küçük tekneler bulunmaktadır.

Sinem Dedebaş, 31 Mart Yerel Seçimlerinde CHP Üsküdar Belediye Başkan adayı olmuştur.

Sinem Dedebaş, 31 Mart Yerel Seçimlerinde CHP Üsküdar Belediye Başkan adayı olmuştur.

Sinem Dedebaş, 2014 ila 2016 yıllarında TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. 

Şimdi de siyaset sahnesinde yerini alan Sinem Dedebaş, 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilen Yerel Seçimlerde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Belediye Başkan adayı olmuştur.

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