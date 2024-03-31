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Üsküdar'da Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Üsküdar Yerel Seçim Sonuçları! Üsküdar'da Seçimleri Kim Kazandı?

Üsküdar'da Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Üsküdar Yerel Seçim Sonuçları! Üsküdar'da Seçimleri Kim Kazandı?

Seçim Haberleri YSK seçim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
31.03.2024 - 19:45 Son Güncelleme: 31.03.2024 - 20:37

31 Mart Pazar günü gerçekleşen Yerel Seçimleri için sandık başına giden Türkiye, şimdi de seçim sonuçları için ekran başına geçti. YSK'dan gelen haberlerin anbean takip edildiği seçim gününde oy verme işlemlerinin son bulmasıyla sandıklar açılmaya başlandı. Oy sayımının devam ettiği anlarda ise büyükşehirler kadar bazı ilçeler de dikkat çekti. İstanbul'un Üsküdar ilçesi de bunlardan biri oldu. Peki Üsküdar'da son durum nasıl? Üsküdar'da Hangi aday önde? Üsküdar Belediye Başkanı kim oldu?

İşte, Üsküdar 31 Mart Seçim Sonuçları...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Üsküdar 31 Mart Seçimleri: 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Üsküdar 31 Mart Seçimleri: 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart Pazar günü gerçekleşen 2024 Yerel Seçimlerinin ardından tüm Türkiye, Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan verilere odaklandı. 81 ilde hangi partiden belediye başkanı adaylarının kazanacağı merak konusu oldu. Peki, Üsküdar'ta hangi aday önde? Üsküdar Belediye Başkanı kim oldu? 

İşte İstanbul, Üsküdar Yerel Seçim sonucu 👇

Üsküdar'da Sandıkların Yüzde Kaçı Açıldı?

Üsküdar'da Sandıkların Yüzde Kaçı Açıldı?

Saat 20.37 itibarıyla Üsküdar genelinde sandıkların yüzde 5,32'si açıldı.

Üsküdar'da Hangi Aday Önde?

Üsküdar'da Hangi Aday Önde?

Şu ana kadar Üsküdar'da sandıkların yüzde 5,32'si açıldı. Yüksek Seçim Kurulu'ndan alınan verilere göre yüzde 50,02 oy oranıyla CHP'nin Üsküdar Belediye Başkan adayı Sinem Dedetaş önde. İşte, Üsküdar'da son durum: 

  • CHP Sinem Dedetaş: %53,32

  • AK Parti Hülmi Türkmen: %40,78

Üsküdar'da Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?

Üsküdar'da Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?

Henüz oy sayımı sona ermediği için İstanbul, Üsküdar Belediye Başkanı adayının kim olduğu ya da hangi partinin seçildiği belli değil. 

Seçim devam ediyor, bilgiler güncellenecek.

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