Üsküdar'da Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Üsküdar Yerel Seçim Sonuçları! Üsküdar'da Seçimleri Kim Kazandı?

31 Mart Pazar günü gerçekleşen Yerel Seçimleri için sandık başına giden Türkiye, şimdi de seçim sonuçları için ekran başına geçti. YSK'dan gelen haberlerin anbean takip edildiği seçim gününde oy verme işlemlerinin son bulmasıyla sandıklar açılmaya başlandı. Oy sayımının devam ettiği anlarda ise büyükşehirler kadar bazı ilçeler de dikkat çekti. İstanbul'un Üsküdar ilçesi de bunlardan biri oldu. Peki Üsküdar'da son durum nasıl? Üsküdar'da Hangi aday önde? Üsküdar Belediye Başkanı kim oldu?

İşte, Üsküdar 31 Mart Seçim Sonuçları...