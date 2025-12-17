Bir İçerik Üreticisi Japonya'da Mahremiyete Önem Verilen Şehirlerarası Otobüsü Tanıttı

Kaynak: https://x.com/ZamHaberAjans/status/20...
Teknolojiyi günlük yaşamlarına mükemmel bir şekilde entegre eden Japonlar, farklı uygulamalarıyla sürekli her birimizi şaşkına çeviriyor. Buun yanında ülke aşırı kurallı ve düzenli oluşuyla da biliniyor. Son dönemde özellikle ülkemizden pek çok kişi Japonya'ya gidiyor. Paylaştıkları videolardan gördüğümüz detayların bir çoğuna insanlar 'Bizde de olur mu?' yorumunu yapıyor.
Japonya'ya giden bir Türk, sıradan bir şehirlerarası otobüsü paylaştı. Otobüste düşünülen detaylar beğeni topladı.
Buradan izleyebilirsiniz;
Terlikten internete kadar her detay düşünülmüş.
👇
