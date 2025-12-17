Bir İçerik Üreticisi Japonya'da Mahremiyete Önem Verilen Şehirlerarası Otobüsü Tanıttı

Bilirsiniz ki şehirlerarası yolculuklar oldukça romantik başlar fakat saat ilerledikçe rahatsızlık artar ve keyif tamamen kaçar. Özellikle yanımızda bir yabancı oturuyorsa, hem onu rahatsız etmeye hem de ondan rahatsız olmaya başlarız. Japonya'da insanların biraz olsun evinde hissedebilmesi için terlik, şal gibi detaylar düşünülmüş. Ayrıca internet de var. Bir perde ile yanınızdaki kişiyle bağlantınızı tamamen kesebiliyorsunuz. Fakat kek ve meyve suyu ikramı yok.