Bir İçerik Üreticisi Japonya'da Mahremiyete Önem Verilen Şehirlerarası Otobüsü Tanıttı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.12.2025 - 14:19

Teknolojiyi günlük yaşamlarına mükemmel bir şekilde entegre eden Japonlar, farklı uygulamalarıyla sürekli her birimizi şaşkına çeviriyor. Buun yanında ülke aşırı kurallı ve düzenli oluşuyla da biliniyor. Son dönemde özellikle ülkemizden pek çok kişi Japonya'ya gidiyor. Paylaştıkları videolardan gördüğümüz detayların bir çoğuna insanlar 'Bizde de olur mu?' yorumunu yapıyor. 

Japonya'ya giden bir Türk, sıradan bir şehirlerarası otobüsü paylaştı. Otobüste düşünülen detaylar beğeni topladı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Terlikten internete kadar her detay düşünülmüş.

Terlikten internete kadar her detay düşünülmüş.

Bilirsiniz ki şehirlerarası yolculuklar oldukça romantik başlar fakat saat ilerledikçe rahatsızlık artar ve keyif tamamen kaçar. Özellikle yanımızda bir yabancı oturuyorsa, hem onu rahatsız etmeye hem de ondan rahatsız olmaya başlarız. Japonya'da insanların biraz olsun evinde hissedebilmesi için terlik, şal gibi detaylar düşünülmüş. Ayrıca internet de var. Bir perde ile yanınızdaki kişiyle bağlantınızı tamamen kesebiliyorsunuz. Fakat kek ve meyve suyu ikramı yok.

