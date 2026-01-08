"Korkunç!": Dilan Polat Yıldız Tilbe Taklidiyle Fena Dillere Düştü!
Geçtiğimiz haftalarda ablası Sıla Doğu ile yaşadığı kavgayla gündeme gelen Dilan Polat, bu kez Yıldız Tilbe taklidiyle sosyal medyayı karıştırdı. Ünlü şarkıcının ikonik dansını yapmaya çalışan Polat’ın o halleri kısa sürede dile düştü.
Polat ailesi, hatırlarsanız bir dönem kara para aklama ve vergi kaçakçılığı iddialarıyla Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü.
Tahliye sonrası neredeyse günün her saatinde paylaşım yapan Dilan Polat, paylaştığı her video ile magazin gündeminde kalmayı başardı.
Son olarak Dilan Polat bu kez Yıldız Tilbe taklidiyle gündem oldu.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
