"Korkunç!": Dilan Polat Yıldız Tilbe Taklidiyle Fena Dillere Düştü!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.01.2026 - 10:21

Geçtiğimiz haftalarda ablası Sıla Doğu ile yaşadığı kavgayla gündeme gelen Dilan Polat, bu kez Yıldız Tilbe taklidiyle sosyal medyayı karıştırdı. Ünlü şarkıcının ikonik dansını yapmaya çalışan Polat’ın o halleri kısa sürede dile düştü. 

Gelin birlikte bakalım 👇

Polat ailesi, hatırlarsanız bir dönem kara para aklama ve vergi kaçakçılığı iddialarıyla Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat yaklaşık 11 ay cezaevinde kalmış, ardından tahliye edilmişti. Tahliyenin hemen ardından Dilan Polat, “sosyal medyadan uzak duracağım” dese de bu söz pek uzun ömürlü olmadı. Aksine, Polat sosyal medyaya adeta jet hızıyla geri döndü ve hayatını sosyal medyada kaldığı yerden paylaşmaya devam etti.

Tahliye sonrası neredeyse günün her saatinde paylaşım yapan Dilan Polat, paylaştığı her video ile magazin gündeminde kalmayı başardı.

Özellikle geçtiğimiz haftalarda ablası Sıla Doğu ile yaşadığı kavga çok konuşulmuştu. Polat, sosyal medya hesabından moraran kolunu ve kopan saçlarını paylaşarak “Benim böyle bir kardeşim yok” sözleriyle ortalığı ayağa kaldırmıştı. Kısa süre sonra Sıla Doğu elinde çiçeklerle kardeşine sürpriz yaptı ve bu anlar da yine sosyal medyada paylaşıldı.

Ancak Dilan Polat çarşaf çarşaf paylaştığı özel hayatının haberlere düşmesinden rahatsız olduğunu dile getirdi.

İsyanından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Son olarak Dilan Polat bu kez Yıldız Tilbe taklidiyle gündem oldu.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

