onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Fenomen Doktor Tişört Deneyiyle Algıyı Yıktı: Pahalı Olan Gerçekten Daha mı Kaliteli?

Fenomen Doktor Tişört Deneyiyle Algıyı Yıktı: Pahalı Olan Gerçekten Daha mı Kaliteli?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
07.01.2026 - 17:04

İçerik Devam Ediyor

Marka algısı gerçekten kaliteyi mi gösteriyor, yoksa biz sadece etikete mi para ödüyoruz? İşte bu soru, Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara’nın yaptığı sosyal deneyle yeniden gündeme geldi. Lüks bir markaya ait 10 bin TL’lik tişört ile 499 TL’lik bir tişörtün karşı karşıya geldiği test, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İşte detaylar 👇

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son dönemde çektiği deney videolarıyla sık sık gündem olan Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, bu kez marka algısını masaya yatırdı.

Son dönemde çektiği deney videolarıyla sık sık gündem olan Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, bu kez marka algısını masaya yatırdı.

Videoda, biri lüks bir markadan, diğeri ise uygun fiyatlı bir markadan olmak üzere iki siyah tişört alındı. Ardından işin en kritik kısmına geçildi: Tişörtlerin etiketleri bir terzide değiştirildi. Yani pahalı olan tişörte ucuz etiket, ucuz olana ise pahalı etiket takıldı.

Daha sonra bu tişörtler 50 kişiye dokunduruldu ve “Sizce hangisi daha kaliteli?” sorusu soruldu. Sonuçlar ise tam anlamıyla şaşırtıcıydı. Katılımcıların yalnızca yüzde 12’si, üzerinde ucuz etiketi olan ama aslında pahalı olan tişörtü kaliteli buldu. Yüzde 88’i ise pahalı etiketli ama gerçekte ucuz olan tişörtü daha kaliteli sandı. 

Deney bununla da bitmedi. Bu kez etiketleri orijinal halleriyle, yani gerçekten pahalı ve gerçekten ucuz tişörtler, 40 kişilik başka bir gruba test ettirildi. Bu gruptaki insanların yüzde 80’i, sadece etikete bakarak pahalı olanın daha kaliteli olduğunu söyledi. Ortaya çıkan tablo ise çok netti: İnsanların kalite algısı, büyük ölçüde ürünün kendisinden değil, üzerindeki etiketten etkileniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
5
3
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
okisi

Valla gençler Salı pazarı diye bir olgu var çoğu markadan daha kaliteli ve 10da 1 fiyatına satılıyor bi bakın derim aq

Mer Tem

ben katılmıyorum.

moonlightnewgame

Aralarında bariz fark far .. ben yaz kış standart siyah giyerim .. Önceleri mavi h&m zara ve benzeri markalardan yazlık t shirt alırdım ama daha 2. giyişimde... Devamını Gör

houseof

Bu adam gerçkten şov amaçlı çok boş sözde deneyler yapıyor. Dokunarak bakarak kalite anlaşılır mı? Ayrıca senin deneyindeki kişiler ne derece kaliteden anlıyor?

Banu Tibet

kaliteyi değil, insanların kalite algısını test ediyor. Dikkatli dinlersen bunu başta belirtiyor zaten.