Fenomen Doktor Tişört Deneyiyle Algıyı Yıktı: Pahalı Olan Gerçekten Daha mı Kaliteli?

Videoda, biri lüks bir markadan, diğeri ise uygun fiyatlı bir markadan olmak üzere iki siyah tişört alındı. Ardından işin en kritik kısmına geçildi: Tişörtlerin etiketleri bir terzide değiştirildi. Yani pahalı olan tişörte ucuz etiket, ucuz olana ise pahalı etiket takıldı.

Daha sonra bu tişörtler 50 kişiye dokunduruldu ve “Sizce hangisi daha kaliteli?” sorusu soruldu. Sonuçlar ise tam anlamıyla şaşırtıcıydı. Katılımcıların yalnızca yüzde 12’si, üzerinde ucuz etiketi olan ama aslında pahalı olan tişörtü kaliteli buldu. Yüzde 88’i ise pahalı etiketli ama gerçekte ucuz olan tişörtü daha kaliteli sandı.

Deney bununla da bitmedi. Bu kez etiketleri orijinal halleriyle, yani gerçekten pahalı ve gerçekten ucuz tişörtler, 40 kişilik başka bir gruba test ettirildi. Bu gruptaki insanların yüzde 80’i, sadece etikete bakarak pahalı olanın daha kaliteli olduğunu söyledi. Ortaya çıkan tablo ise çok netti: İnsanların kalite algısı, büyük ölçüde ürünün kendisinden değil, üzerindeki etiketten etkileniyor.