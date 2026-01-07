İlk Kez Anlattı: Gökhan Türkmen ve Sinem Aksoy'un Aşk Filmlerini Aratmayacak Tanışma Hikayesi!

Yazdığı ve söylediği şarkılarla yıllardır aşk acısı çekenlerin, mutlu olanların, ayrılanların, kavuşanların ortak sesi olan Gökhan Türkmen, Türk pop müziğinin en sevilen ve en istikrarlı isimlerinden biri. Özellikle 2014 yılında büyük çıkış yakaladığı “Çatı Katı” şarkısıyla geniş kitlelere ulaşan Türkmen, o günden bu yana neredeyse attığı her adımı liste başarısıyla taçlandırmayı başardı.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Türkmen, 2014 yılında Sinem Aksoy ile evlenmiş ve bu mutlu evlilikten iki kız çocuğu sahibi olmuştu. 2015’te Nil Rona, 2017’de ise Leyla Ada dünyaya gelmiş, çift çocuklarını magazinden özellikle uzak tutmayı seçmişti.