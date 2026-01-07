onedio
İlk Kez Anlattı: Gökhan Türkmen ve Sinem Aksoy'un Aşk Filmlerini Aratmayacak Tanışma Hikayesi!

Gülistan Başköy
07.01.2026 - 16:03

Aşk şarkılarının vazgeçilmez ismi Gökhan Türkmen, bu kez yazdığı şarkılarla değil, özel hayatıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, katıldığı Murat Aygen'le Profesyoneller programında biricik eşi Sinem Aksoy’la nasıl tanıştıklarını ve yıllara yayılan aşk hikayelerini ilk kez bu kadar detaylı anlattı.

Gelin o romantik hikayeye birlikte bakalım 👇 😍

“Aşk Lazım”, “Çatı Katı”, “Büyük İnsan”, “Mahşer”, “Sen İstanbul'sun” ve daha niceleri…

Yazdığı ve söylediği şarkılarla yıllardır aşk acısı çekenlerin, mutlu olanların, ayrılanların, kavuşanların ortak sesi olan Gökhan Türkmen, Türk pop müziğinin en sevilen ve en istikrarlı isimlerinden biri. Özellikle 2014 yılında büyük çıkış yakaladığı “Çatı Katı” şarkısıyla geniş kitlelere ulaşan Türkmen, o günden bu yana neredeyse attığı her adımı liste başarısıyla taçlandırmayı başardı.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Türkmen, 2014 yılında Sinem Aksoy ile evlenmiş ve bu mutlu evlilikten iki kız çocuğu sahibi olmuştu. 2015’te Nil Rona, 2017’de ise Leyla Ada dünyaya gelmiş, çift çocuklarını magazinden özellikle uzak tutmayı seçmişti.

Ama bu kez Gökhan Türkmen, ilk kez eşiyle tanışma hikayesini tüm detaylarıyla anlattı.

Ünlü şarkıcı katıldığı Murat Aygen'le Profesyoneller programında, Sinem Aksoy’la tanışmalarının aslında lise yıllarına dayandığını söyledi. Türkmen, Sinem’i ilk kez Lise 1’de gördüğünü ve o an içinde bir kıpırtı hissettiğini ama bunun ilk görüşte aşk olmadığını anlattı.

Asıl yakınlaşmaları ise Lise 2’de aynı sınıfa düşmeleriyle başlamış. O dönem sırada yan yana oturduklarını ve çok iyi arkadaş olduklarını söyleyen Türkmen, derslerde sıkıldıklarında birbirlerine notlar yazdıklarını, bu notların zamanla ikisine ait ortak bir günlüğe dönüştüğünü anlattı. Birbirlerinin hayatındaki her detayı bu deftere yazdıklarını söyleyen şarkıcı, o süreçte Sinem’e aşık olduğunu ama dostlukları bozulmasın diye uzun süre duygularını içinde tuttuğunu itiraf etti.

Mezun olduktan sonra bile bu hislerin devam ettiğini söyleyen Türkmen, hatta o dönem ablasına, "Eğer evlenirsem Sinem gibi zeki, güzel ve komik bir kadınla evlenirim" dediğini de anlattı.

