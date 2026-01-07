Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkan Mümine Senna Yıldız'dan Şeyma Subaşı Benzeri Paylaşım!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ve magazin dünyasını sarsan uyuşturucu soruşturmasında test sonucu pozitif çıkan isimlerden biri olan Mümine Senna Yıldız, kararla birlikte yaptığı paylaşımla gündeme oturdu.
İşte detaylar 👇
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden alınan kan ve saç örneklerinin sonuçları Adli Tıp tarafından açıklanmıştı.
Yıldız, kararın ardından sosyal medya hesabından bir ayet paylaştı.
