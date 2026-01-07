onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkan Mümine Senna Yıldız'dan Şeyma Subaşı Benzeri Paylaşım!

Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkan Mümine Senna Yıldız'dan Şeyma Subaşı Benzeri Paylaşım!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
07.01.2026 - 14:58

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ve magazin dünyasını sarsan uyuşturucu soruşturmasında test sonucu pozitif çıkan isimlerden biri olan Mümine Senna Yıldız, kararla birlikte yaptığı paylaşımla gündeme oturdu.

İşte detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden alınan kan ve saç örneklerinin sonuçları Adli Tıp tarafından açıklanmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden alınan kan ve saç örneklerinin sonuçları Adli Tıp tarafından açıklanmıştı.

Açıklanan raporlarda Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu, Mümine Senna Yıldız ve bazı isimlerin testlerinde “kokain” maddesine rastlandığı belirtilmişti. Bazı isimlerin testleri ise negatif çıkmıştı.

Test sonucu pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız cephesinden ise dikkat çeken bir hamle geldi.

Yıldız, kararın ardından sosyal medya hesabından bir ayet paylaştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
22
4
3
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın