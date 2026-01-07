Gupse Özay’ın Tartışma Yaratan 'Kıskançlık' Sözlerine Barış Arduç’tan Çarpıcı Yanıt!
Ünlü oyuncu Gupse Özay, geçtiğimiz gün Aslıhan Doğan Turan'ın YouTube'da yayınlanan programında 'kıskançlık'la ilgili “Kocam alyans takmayabilir”,“Kocamın en yakın arkadaşı karşı cinsten olabilir”, “Kocam telefon şifresini bana söylemek zorunda değil” şeklindeki çarpıcı açıklamalarıyla sosyal medyada yeni bir tartışma başlatmıştı. Son olarak Barış Arduç'tan cevap geldi. Arduç, 'Birbirini tanıyan güvenen çiftler arasında bu tarz şeyler önemli değil' sözleriyle eşini destekledi.
Kaynak: Gazete Magazin
2014 yılında Deliha filminin setince tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ve Barış Arduç, 2020 yılında da nikah masasına oturmuştu.
Gupse Özay bu kez 'kıskançlık' konusuyla adından söz ettirdi.
Barış Arduç'un biricik eşinin bu sözlerine ne yanıt vereceği merak ediliyordu. Ve beklenen açıklama geldi.
Bunlar yakında boşanır..
Tamamdır en medeni çift. Tamamdır güven timsalleri.
Her Allah'ın günü kadın bir yerde kocasıyla ilgili açıklama yapıyor, kendilerini bu şekilde gündemde tutup iş bekliyorlar heralde