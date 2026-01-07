onedio
Gupse Özay’ın Tartışma Yaratan 'Kıskançlık' Sözlerine Barış Arduç’tan Çarpıcı Yanıt!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
07.01.2026 - 11:11

Ünlü oyuncu Gupse Özay, geçtiğimiz gün Aslıhan Doğan Turan'ın YouTube'da yayınlanan programında 'kıskançlık'la ilgili “Kocam alyans takmayabilir”,“Kocamın en yakın arkadaşı karşı cinsten olabilir”, “Kocam telefon şifresini bana söylemek zorunda değil” şeklindeki çarpıcı açıklamalarıyla sosyal medyada yeni bir tartışma başlatmıştı. Son olarak Barış Arduç'tan cevap geldi. Arduç, 'Birbirini tanıyan güvenen çiftler arasında bu tarz şeyler önemli değil' sözleriyle eşini destekledi.

Kaynak: Gazete Magazin

2014 yılında Deliha filminin setince tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ve Barış Arduç, 2020 yılında da nikah masasına oturmuştu.

Evliliklerinin 2. yılında kızları Jan Asya'yı kucağına alan çift sık sık ilişkilerine dair açıklamalarıyla gündeme geliyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda Gupse Özay, Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri programına katılmış ve Arduç'un yakışıklılığıyla ilgili bir yoruma verdiği öz güvenli cevapla çok konuşulmuştu.

Özay, bir kullanıcının 'Her sabah kocama bak beee maşallah diyordur!' yorumuna, 'Bir ara diyordum artık demiyorum. Hani deniz manzaralı evde bakmazsın ya artık denize. Onun gibi bir şey. Bakmıyorum artık!' yanıtını vermişti. Barış Arduç da, 'Ne diyorsa doğru demiştir benim karım' diyerek hanımcılığını konuşturmuştu.

Gupse Özay bu kez 'kıskançlık' konusuyla adından söz ettirdi.

Aslıhan Doğan Turan'ın sunduğu Youtube programına katılan Özay, kıskançlık testinde verdiği cevaplarla tartışma yarattı. Ünlü oyuncunun, 'Kocam alyans takmayabilir, en yakın arkadaşı karşı cinsten olabilir. Telefon şifresini bana söylemek zorunda değil, Instagram'da benimle hikaye paylaşmayabilir' sözleri sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından eleştirilirken bazıları tarafından ise normal karşılandı.

Gelen yorumlardan burada bahsetmiştik:

Barış Arduç'un biricik eşinin bu sözlerine ne yanıt vereceği merak ediliyordu. Ve beklenen açıklama geldi.

Gülistan Başköy
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
KumdanKum

Bunlar yakında boşanır..

36degrees

Tamamdır en medeni çift. Tamamdır güven timsalleri.

ivyceline09

Her Allah'ın günü kadın bir yerde kocasıyla ilgili açıklama yapıyor, kendilerini bu şekilde gündemde tutup iş bekliyorlar heralde