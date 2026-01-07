Gupse Özay’ın Tartışma Yaratan 'Kıskançlık' Sözlerine Barış Arduç’tan Çarpıcı Yanıt!

Evliliklerinin 2. yılında kızları Jan Asya'yı kucağına alan çift sık sık ilişkilerine dair açıklamalarıyla gündeme geliyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda Gupse Özay, Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri programına katılmış ve Arduç'un yakışıklılığıyla ilgili bir yoruma verdiği öz güvenli cevapla çok konuşulmuştu.

Özay, bir kullanıcının 'Her sabah kocama bak beee maşallah diyordur!' yorumuna, 'Bir ara diyordum artık demiyorum. Hani deniz manzaralı evde bakmazsın ya artık denize. Onun gibi bir şey. Bakmıyorum artık!' yanıtını vermişti. Barış Arduç da, 'Ne diyorsa doğru demiştir benim karım' diyerek hanımcılığını konuşturmuştu.