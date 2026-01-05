onedio
Zenginler Neden 10-15 Kredi Kartı Taşıyor? Sebebi Gösteriş Değilmiş

Zenginler Neden 10-15 Kredi Kartı Taşıyor? Sebebi Gösteriş Değilmiş

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
05.01.2026 - 14:43

'Zenginler neden bu kadar çok kredi kartı taşıyor?' sorusu yıllardır kulaktan kulağa dolaşır. Kimi hava atmak sanır, kimi gösteriş… Ancak bir gayrimenkul ve yatırım danışmanının yaptığı açıklama, bu algıyı tamamen ters yüz etti. Meğer o cüzdanlardan çıkan 10-15 kartın arkasında ciddi bir finansal strateji yatıyormuş.

Gelin detaylara birlikte bakalım 🤔👇

Danışmana göre zenginler kredi kartlarını rastgele kullanmıyor.

Danışmana göre zenginler kredi kartlarını rastgele kullanmıyor.

Market alışverişinde en çok puan kazandıran kartı, benzin alırken yakıtta indirim sağlayanı, seyahatte ise en fazla mil biriktiren kartı tercih ediyorlar. Yani her harcama, baştan sona planlı ve hesaplı ilerliyor. Aynı kişi bir gün içinde üç farklı kartla ödeme yapabiliyor çünkü her kartın avantajı başka.

En dikkat çeken nokta ise şu: Kampanya ve indirim takibi denince akla genelde orta gelir grubu geliyor ama işin aslı tam tersi. Zenginler, kampanyaları çok daha yakından takip ediyor. Çünkü onlar için mesele sadece çok kazanmak değil; harcarken de kazanmak.

