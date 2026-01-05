Zenginler Neden 10-15 Kredi Kartı Taşıyor? Sebebi Gösteriş Değilmiş

Market alışverişinde en çok puan kazandıran kartı, benzin alırken yakıtta indirim sağlayanı, seyahatte ise en fazla mil biriktiren kartı tercih ediyorlar. Yani her harcama, baştan sona planlı ve hesaplı ilerliyor. Aynı kişi bir gün içinde üç farklı kartla ödeme yapabiliyor çünkü her kartın avantajı başka.

En dikkat çeken nokta ise şu: Kampanya ve indirim takibi denince akla genelde orta gelir grubu geliyor ama işin aslı tam tersi. Zenginler, kampanyaları çok daha yakından takip ediyor. Çünkü onlar için mesele sadece çok kazanmak değil; harcarken de kazanmak.