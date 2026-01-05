Tuğba Ünsal'ın 17 Yaşındaki Yatırımı Sosyal Medya Kullanıcılarına Hayatı Sorgulattı

Oyunculuğunun yanı sıra evlilikleri, yatırımları ve açıklamalarıyla da sık sık adından söz ettiren Ünsal, bu kez çok genç yaşta yaptığı yatırımla gündeme geldi.

44 yaşındaki oyuncu bugüne kadar üç evlilik yaptı ve iki çocuk annesi. Kariyeri boyunca Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Bu Kalp Seni Unutur mu, Yemin, Mehmed: Fetihler Sultanı gibi birçok projede yer aldı.