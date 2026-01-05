Tuğba Ünsal'ın 17 Yaşındaki Yatırımı Sosyal Medya Kullanıcılarına Hayatı Sorgulattı
Ünlü oyuncu Tuğba Ünsal, babasının para biriktirme konusundaki öğütlerini dinlediğini ve ilk yatırımını çok genç yaşta yaptığını açıkladı. 'İlk evimi 17 yaşında Bebek’te aldım, taksit taksit ödedim' sözleri sosyal medyada olay oldu.
Gelin, çok konuşulan açıklamaların detaylarına birlikte bakalım 👇
Hayatımıza Vizontele Tuuba filmiyle giren ve o günden bu yana hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminden hiç düşmeyen Tuğba Ünsal, Türkiye’nin en çok konuşulan kadın oyuncularından biri.
Ancak Tuğba Ünsal’ın hikayesi oyunculukla başlamadı.
Daha önce verdiği röportajlarda 15 yaşında çalışmaya başladığını anlatan Ünsal, genç yaşta kazanmaya başlamasının ardından parasını nasıl yönettiğini de açık açık dile getirmişti.
Son olarak CNBC’de yayınlanan Serda ile Masadaki Sırlar programına konuk olan Ünsal, bu kez daha da detay verdi.
