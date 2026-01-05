onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Tuğba Ünsal'ın 17 Yaşındaki Yatırımı Sosyal Medya Kullanıcılarına Hayatı Sorgulattı

Tuğba Ünsal'ın 17 Yaşındaki Yatırımı Sosyal Medya Kullanıcılarına Hayatı Sorgulattı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
05.01.2026 - 12:04

Ünlü oyuncu Tuğba Ünsal, babasının para biriktirme konusundaki öğütlerini dinlediğini ve ilk yatırımını çok genç yaşta yaptığını açıkladı. 'İlk evimi 17 yaşında Bebek’te aldım, taksit taksit ödedim' sözleri sosyal medyada olay oldu.

Gelin, çok konuşulan açıklamaların detaylarına birlikte bakalım 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hayatımıza Vizontele Tuuba filmiyle giren ve o günden bu yana hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminden hiç düşmeyen Tuğba Ünsal, Türkiye’nin en çok konuşulan kadın oyuncularından biri.

Hayatımıza Vizontele Tuuba filmiyle giren ve o günden bu yana hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminden hiç düşmeyen Tuğba Ünsal, Türkiye’nin en çok konuşulan kadın oyuncularından biri.

Oyunculuğunun yanı sıra evlilikleri, yatırımları ve açıklamalarıyla da sık sık adından söz ettiren Ünsal, bu kez çok genç yaşta yaptığı yatırımla gündeme geldi.

44 yaşındaki oyuncu bugüne kadar üç evlilik yaptı ve iki çocuk annesi. Kariyeri boyunca Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Bu Kalp Seni Unutur mu, Yemin, Mehmed: Fetihler Sultanı gibi birçok projede yer aldı.

Ancak Tuğba Ünsal’ın hikayesi oyunculukla başlamadı.

Ancak Tuğba Ünsal’ın hikayesi oyunculukla başlamadı.

Henüz lise öğrencisiyken hayranı olduğu Bulutsuzluk Özlemi grubunun konserine giden Ünsal, imza sırasında çekilen görüntüleriyle dikkat çekti. Bu görüntüler grubun Sözlerimi Geri Alamam klibinde kullanıldı ve klip neredeyse tamamen Tuğba Ünsal’dan oluştu. O genç kız, yıllar sonra Elite Model Look yarışmasında derece alarak profesyonel olarak gösteri dünyasına adım attı.

Daha önce verdiği röportajlarda 15 yaşında çalışmaya başladığını anlatan Ünsal, genç yaşta kazanmaya başlamasının ardından parasını nasıl yönettiğini de açık açık dile getirmişti.

Daha önce verdiği röportajlarda 15 yaşında çalışmaya başladığını anlatan Ünsal, genç yaşta kazanmaya başlamasının ardından parasını nasıl yönettiğini de açık açık dile getirmişti.

Özellikle babasının para biriktirme konusunda kendisini sürekli uyardığını söyleyen oyuncu,

'Babam bir zamanlar çok kazanan ama kontrolsüz harcama yüzünden parasız kalan büyük sanatçıları anlatırdı' sözleriyle bu öğütleri ne kadar ciddiye aldığını vurgulamıştı. Ünsal, ilk yatırımını 17 yaşında yaptığını ve Bebek’te bodrum katta 20 metrekarelik bir yer aldığını anlatmıştı. 'Hayalimdeki ev değildi ama benim için çok kıymetli bir başlangıçtı. Hayal değil, gelir getirecek yerlere odaklandım' diyerek yatırım refleksini o yaşta kazandığını söylemişti.

Son olarak CNBC’de yayınlanan Serda ile Masadaki Sırlar programına konuk olan Ünsal, bu kez daha da detay verdi.

twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın