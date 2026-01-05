"CB" Notları Boşuna Değilmiş: Cemre Baysel ile Cem Bölükbaşı Aşkı Belgelerle Ortaya Çıktı
Son olarak Londra tatiline birlikte çıktıkları ortaya çıkan Cemre Baysel ve yarış pilotu Cem Bölükbaşı’nın aşkı resmen netleşti. Bir süredir magazinde aşk yaşadıkları iddia edilen ikilinin sosyal medyadaki etkileşimleri dikkat çekiyordu. Cemre Baysel’in paylaşımlarına düştüğü 'CB' notları, baba takibi ve Londra kareleri iddiaları güçlendirmişti. Aşkın ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal medyada 'Evlilik görüyorum hocam' yorumları yağdı.
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kariyeri kadar özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen Cemre Baysel, son dönemde yaşadığı aşk trafiğiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tam bu söylentiler dinerken Cemre Baysel’in adı bu kez yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile anılmaya başladı.
Son nokta ise Londra’dan geldi.
Çiftin ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada yorumlar gecikmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
baysel zihniyetli 🤣