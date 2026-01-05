"CB" Notları Boşuna Değilmiş: Cemre Baysel ile Cem Bölükbaşı Aşkı Belgelerle Ortaya Çıktı

Şimdilerde Güller ve Günahlar dizisinde hayat verdiği Zeynep karakteriyle ekranlarda fırtına estiren başarılı oyuncu 2021 yılında tanıştığı ve uzun süre birlikte olduğu oyuncu Aytaç Şaşmaz ile sık sık ayrılıp barışmış, ilişkileri magazin dünyasının en çok konuşulan aşkları arasında yer almıştı. Ancak bu inişli çıkışlı ilişki geçtiğimiz aylarda kesin olarak sona ermişti. Ayrılığın ardından Baysel’in adı bu kez rapçi Blok3 ile anılmış, güzel oyuncu ise sosyal medya hesabından yaptığı net bir açıklamayla bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.