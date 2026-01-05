onedio
"CB" Notları Boşuna Değilmiş: Cemre Baysel ile Cem Bölükbaşı Aşkı Belgelerle Ortaya Çıktı

"CB" Notları Boşuna Değilmiş: Cemre Baysel ile Cem Bölükbaşı Aşkı Belgelerle Ortaya Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
05.01.2026 - 13:09

Son olarak Londra tatiline birlikte çıktıkları ortaya çıkan Cemre Baysel ve yarış pilotu Cem Bölükbaşı’nın aşkı resmen netleşti. Bir süredir magazinde aşk yaşadıkları iddia edilen ikilinin sosyal medyadaki etkileşimleri dikkat çekiyordu. Cemre Baysel’in paylaşımlarına düştüğü 'CB' notları, baba takibi ve Londra kareleri iddiaları güçlendirmişti. Aşkın ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal medyada 'Evlilik görüyorum hocam' yorumları yağdı.

İşte detaylar 👇

Kariyeri kadar özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen Cemre Baysel, son dönemde yaşadığı aşk trafiğiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Şimdilerde Güller ve Günahlar dizisinde hayat verdiği Zeynep karakteriyle ekranlarda fırtına estiren başarılı oyuncu 2021 yılında tanıştığı ve uzun süre birlikte olduğu oyuncu Aytaç Şaşmaz ile sık sık ayrılıp barışmış, ilişkileri magazin dünyasının en çok konuşulan aşkları arasında yer almıştı. Ancak bu inişli çıkışlı ilişki geçtiğimiz aylarda kesin olarak sona ermişti. Ayrılığın ardından Baysel’in adı bu kez rapçi Blok3 ile anılmış, güzel oyuncu ise sosyal medya hesabından yaptığı net bir açıklamayla bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

Tam bu söylentiler dinerken Cemre Baysel’in adı bu kez yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile anılmaya başladı.

İkilinin sosyal medyada birbirlerini takibe alması, aynı mekanda görüntülenmeleri iddiaları güçlendirdi. Ancak uzun süre taraflardan net bir açıklama gelmedi.

Derken dikkatli takipçilerin gözünden kaçmayan küçük ama önemli detaylar devreye girdi. Cemre Baysel’in paylaşımlarına sık sık 'CB' notunu düşmesi, kimi takipçiler tarafından 'Cemre Baysel' olarak yorumlanırken, kimileri bunun Cem Bölükbaşının kısaltması olarak yorumladı. Aşk iddialarını alevlendiren bir diğer gelişme ise Cem Bölükbaşı’nın babası Yavuz Bölükbaşı’nın Cemre Baysel’i sosyal medyada takibe alması ve paylaşımlarını beğenmesi oldu.

Son nokta ise Londra’dan geldi.

Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı’nın aynı günlerde Londra’dan peş peşe paylaşımlar yapması, çiftin birlikte tatile çıktığını ortaya koydu. Baysel’in Londra’da aldığı ayıcık hediyesini paylaşırken 'Teşekkürler CB' notunu düşmesiyle de aşk tamamen netleşmiş oldu.

Çiftin ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada yorumlar gecikmedi.

'Evlilik görüyorum hocam', 'Cemre'nin gözleri uzun zaman sonra böyle parlıyor', 'Çok yakışmışlar' ve 'Aman nazar değmesin' yorumları kısa sürede gündem oldu.

Anlaşılan o ki Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı, 2026’ya damga vuracak magazin çiftleri arasına şimdiden adını yazdırdı 💫

