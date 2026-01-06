Gupse Özay'ın Kocası Barış Arduç'la İlgili Kıskançlık Kriterleri X'te Tartışmalara Neden Oldu!
Ünlü isimlerin ilişkilerde sınırlarını ve bakış açılarını ortaya koyan kıskançlık testi bu kez Gupse Özay’ın verdiği yanıtlarla gündeme oturdu. Evliliğini göz önünde yaşamamayı tercih eden, açıklamalarındaki doğal ve net tavrıyla da dikkat çeken Özay, yine sorulara verdiği cevaplarla hem şaşırttı hem de sosyal medyada tartışma yarattı.
Türk magazin dünyasının en sevilen ve en çok konuşulan çiftlerinden Barış Arduç ile Gupse Özay, yıllardır “göz önündeki" birlikteliklerden birini yaşıyor.
Şimdilerde evlilikleri ve birbirleri hakkında verdikleri yanıtlarla gündem olan Gupse Özay ve Barış Arduç çifti son olarak "kıskançlık" konusuyla adlarından bahsettirdi.
Biri yazmış, sevildiğinden emin diye. Bu çok açık. Aralarında gerçek bir sevgi/sadakat olmasa bu rahatlıkta cevaplar vermezdi.
bireyselci batı zihniyetli