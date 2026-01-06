onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Gupse Özay'ın Kocası Barış Arduç'la İlgili Kıskançlık Kriterleri X'te Tartışmalara Neden Oldu!

Gupse Özay'ın Kocası Barış Arduç'la İlgili Kıskançlık Kriterleri X'te Tartışmalara Neden Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.01.2026 - 12:32

Ünlü isimlerin ilişkilerde sınırlarını ve bakış açılarını ortaya koyan kıskançlık testi bu kez Gupse Özay’ın verdiği yanıtlarla gündeme oturdu. Evliliğini göz önünde yaşamamayı tercih eden, açıklamalarındaki doğal ve net tavrıyla da dikkat çeken Özay, yine sorulara verdiği cevaplarla hem şaşırttı hem de sosyal medyada tartışma yarattı.

Kaynak

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=NGKFO...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk magazin dünyasının en sevilen ve en çok konuşulan çiftlerinden Barış Arduç ile Gupse Özay, yıllardır “göz önündeki" birlikteliklerden birini yaşıyor.

Türk magazin dünyasının en sevilen ve en çok konuşulan çiftlerinden Barış Arduç ile Gupse Özay, yıllardır “göz önündeki" birlikteliklerden birini yaşıyor.

2014 yılında Deliha filminin setinde başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştüren ikili, uzun süre ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etmiş, bu tercih, onları magazin fırtınalarından uzak tutarken, zamanla “en sağlam çiftler” listelerinin de değişmez isimlerinden biri hâline getirmişti.

Yaklaşık 6 yıllık birlikteliklerinin ardından 29 Temmuz 2020’de Çeşme’de sade bir törenle evlenen Barış Arduç ve Gupse Özay, 2022 yılında kızları Jan Asya’yı kucaklarına alarak ailelerini büyüttü.

Şimdilerde evlilikleri ve birbirleri hakkında verdikleri yanıtlarla gündem olan Gupse Özay ve Barış Arduç çifti son olarak "kıskançlık" konusuyla adlarından bahsettirdi.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Thistle

Biri yazmış, sevildiğinden emin diye. Bu çok açık. Aralarında gerçek bir sevgi/sadakat olmasa bu rahatlıkta cevaplar vermezdi.

Kedi Oyuncağı

bireyselci batı zihniyetli