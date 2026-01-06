onedio
Böyle Kaynana Görülmedi: Burak Yörük'ün Annesinin WhatsApp Profil Fotoğrafı Kısa Sürede Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
06.01.2026 - 11:45

Burak Yörük ve sevgilisi Tuana Yılmaz’ın yer aldığı bir detay, sosyal medyada dikkatli gözlerden kaçmadı. Oyuncunun annesinin WhatsApp profil fotoğrafı kısa sürede X’te gündem olurken, yorumlar da peş peşe geldi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'de Ava Yaman'la partnerliğiyle büyük beğeni toplayan Burak Yörük'ün popülerliği şimdilerde giderek artırıyor.

Taşacak Bu Deniz'in Oruç'u Burak Yörük, 2017’de “4N1K İlk Aşk” ile kariyerindeki ilk büyük çıkışı yakalamış, son olarak ise 'Sustanlı Ceylan' isimli dizide ekranlarda boy göstermişti. 

Kariyerine çocuk yaşta başlamasının ardından, Baraj ve Aşk Mantık İntikam gibi birçok popüler projede rol alarak ekran yolculuğunu sürdüren isim şimdilerde özel hayatıyla da göz önünde.

Oyuncu Burak Yörük’ün annesinin WhatsApp profil fotoğrafında, Burak Yörük ile sevgilisi Tuana Yılmaz’ın birlikte yer aldığı iddiaları ise gündem oldu.

Burak Yörük uzun zamandır şarkıcı Tuana Yılmaz ile birlikte. Bir süredir aşk yaşayan Burak Yörük ile Tuana Yılmaz, geçtiğimiz yıl ilişkilerini bir adım daha ileriye taşıyarak evlilik kararı aldıklarını açıklamıştı.

Gündemden eksik olmayan klasik 'kaynana kaosuna' alışık olanlar ise sosyal medyada gündem olan iddialar ile ufak bir şaşkınlık yaşadı. Burak Yörük'ün annesinin profil fotoğrafını oğlu ve müstakbel gelinin fotoğrafı yapması birçok X kullanıcısını imrendirdi!

