Böyle Kaynana Görülmedi: Burak Yörük'ün Annesinin WhatsApp Profil Fotoğrafı Kısa Sürede Gündem Oldu!
Burak Yörük ve sevgilisi Tuana Yılmaz’ın yer aldığı bir detay, sosyal medyada dikkatli gözlerden kaçmadı. Oyuncunun annesinin WhatsApp profil fotoğrafı kısa sürede X’te gündem olurken, yorumlar da peş peşe geldi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'de Ava Yaman'la partnerliğiyle büyük beğeni toplayan Burak Yörük'ün popülerliği şimdilerde giderek artırıyor.
Oyuncu Burak Yörük’ün annesinin WhatsApp profil fotoğrafında, Burak Yörük ile sevgilisi Tuana Yılmaz’ın birlikte yer aldığı iddiaları ise gündem oldu.
