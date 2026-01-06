Usta Oyuncu Işıl Yücesoy Bir Kullanıcının Yaptığı "İtici" Yorumuna Sessiz Kalmadı!

Oyunculuk eğitiminin ardından uzun yıllar tiyatro sahnelerinde, sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde yer alan Yücesoy, sadece oyuncu kimliğiyle değil, aynı zamanda ses sanatçısı ve tiyatro yönetmeni olarak da tanınıyor.

Kariyeri boyunca yer aldığı birçok dizi ve filmle geniş kitlelerce tanınan Yücesoy, özellikle 1980’lerden itibaren Türk ekranlarının unutulmaz projelerinde yer aldı. 2004 yılının çok konuşulan dizisi “Çemberimde Gül Oya” ile izleyicilerin dikkatini çeken sanatçı sinemaya da adını altın harflele yazdırdı.