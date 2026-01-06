onedio
Usta Oyuncu Işıl Yücesoy Bir Kullanıcının Yaptığı "İtici" Yorumuna Sessiz Kalmadı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.01.2026 - 10:30

Çağan Irmak imzalı Unutursam Fısılda ve popüler dizi “Kara Para Aşk” gibi yapımlarla yıllardır ekranlara damga vuran bir oyunculuk sergileyen Işıl Yücesoy Türk sinemasının usta isimlerinden biri. 

Son olarak usta oyuncunun paylaşımına sosyal medyadan yapılan sert bir yorum gündem oldu, Işıl Yücesoy’un o sözlere yanıtı dikkat çekti.

Ekranların en değerli isimlerinden biri olan Işıl Yücesoy Türk tiyatrosu ve televizyonunun duayen isimlerinden biri.

Oyunculuk eğitiminin ardından uzun yıllar tiyatro sahnelerinde, sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde yer alan Yücesoy, sadece oyuncu kimliğiyle değil, aynı zamanda ses sanatçısı ve tiyatro yönetmeni olarak da tanınıyor.

Kariyeri boyunca yer aldığı birçok dizi ve filmle geniş kitlelerce tanınan Yücesoy, özellikle 1980’lerden itibaren Türk ekranlarının unutulmaz projelerinde yer aldı. 2004 yılının çok konuşulan dizisi “Çemberimde Gül Oya” ile izleyicilerin dikkatini çeken sanatçı sinemaya da adını altın harflele yazdırdı.

Usta sanatçı son olarak ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma gelen yorumla gündeme oturdu.

Bir kullanıcının kendisine attığı 'Şu kadını sevmeyen bir ben miyim, ne itici' şeklindeki yoruma kayıtsız kalmayan oyuncu, bu yoruma; “Ben ne yaptım yavrum sana? Ne tanırım ne de görmüşlüğüm var” sözleriyle karşılık verdi.

