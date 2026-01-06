onedio
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir Çiftinin Havaalanı Kombinlerindeki Zıtlık X'te Dillere Düştü!

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir Çiftinin Havaalanı Kombinlerindeki Zıtlık X'te Dillere Düştü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.01.2026 - 09:41

Paris tatillerini noktalayarak Türkiye’ye dönen Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, İstanbul Havalimanı’nda objektiflere takıldı. Aşk paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ikilinin bu kez bitkin halleri dikkat çekerken, Sarıkaya ve Demir'in havaalanı kombini X kullanıcılarının diline düştü.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile başarılı şarkıcı Mert Demir, 2024 Nisan ayından bu yana magazin gündeminin en çok konuşulan çiftlerinden biri oluyor.

Son zamanlarda ailelerin de kaynaşmasıyla birlikte evlilik sinyalleri veren ikilinin birlikte yaptıkları paylaşımlardan, aşk dolu yorumlarına kadar birçok detay magazin gündeminde kalmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde ise Mert Demir'in kız kardeşi Tuğçe Demir yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmişti. Daha önce Serenay Sarıkaya'ya olan 'hayranlığıyla' dikkat çeken Tuğçe Demir'in ünlü oyuncunun evinden yaptığı paylaşım kısa sürede gündeme düşmüştü.

Detaylardan bahsetmiştik:

Yeni yılı Paris'te gerçekleştirdikleri romantik tatille karşılayan Mert Demir ve Serenay Sarıkaya çifti havalimanında magazin muhabirlerine yakalandı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
