Kıskançlık Testine Katılan Gupse Özay'ın Barış Arduç'la İlgili Cevapları Gündem Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.01.2026 - 23:15

Türkiye'nin en beğenilen çiftlerinden biri olan ve evliliklerini 2022'de dünyaya gelen Jan Asya adlı güzeller güzeli kızlarıyla taçlandıran Gupse Özay ve Barış Arduç çifti gündemden düşmüyor. Birbirlerine olan aşkları ve saygıları sık sık konuşulan ikiliden özellikle Gupse Özay verdiği röportajlarla eşi Barış Arduç hakkında pek çok tüyo veriyor. Bu kez Aslıhan Doğan Turan'ın programına katılan Gupse Özay, kıskançlık testinde ilişkilerine dair soruları yanıtladı.

2020 yılında dünyaevine giren Gupse Özay ve Barış Arduç çifti Türkiye'nin en gözde çiftlerinden biri.

Mutlu evlilikleri ve biricik kızlarıyla çoğunlukla gözlerden uzak yaşamayı tercih etseler de sık sık gündemimizde yer alıyorlar. Örnek çiftlerden biri olarak gösterilen ikili ilişkilerinin dinamiklerini de bazı röportaj ya da programlarda ufak ufak açıklıyorlar.

Bu kez Aslıhan Doğan Turan'ın programına konuk olan Gupse Özay kıskançlık testine katıldı.

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
