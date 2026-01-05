onedio
Son Hali Gündem Olan Enes Batur'un Nişanlandığı İçin Tıraş Olduğu İddiası Ortalığı Karıştırdı

Son Hali Gündem Olan Enes Batur'un Nişanlandığı İçin Tıraş Olduğu İddiası Ortalığı Karıştırdı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.01.2026 - 17:55

Son dönemde ürettiği içeriklerle değil, YouTube kanalına yaptıklarıyla gündem olan Enes Batur, dün son haliyle ortaya çıkmıştı. 16 milyon aboneli YouTube kanalını kapatan ve 10 milyon dolar değerindeki videoları silen Enes Batur, tıraş olduğu görüntülerde zayıflığıyla dikkat çekmişti. Enes Batur'un nişanlandığı iddiası ortalığı karıştırdı.

Son dönemde özellikle eski sevgilisi Başak Karahan’ın evlenme sürecinde yaptıklarıyla gündem olan Enes Batur, sevenlerini endişelendirmişti.

Son dönemde özellikle eski sevgilisi Başak Karahan'ın evlenme sürecinde yaptıklarıyla gündem olan Enes Batur, sevenlerini endişelendirmişti.

Başta YouTube videolarıyla ünlense de zaman içinde her yaptığı olay olan Enes Batur, özellikle eski sevgilisi Başak Karahan'ın evlilik kararının ardından herkesi şaşırtan davranışlarda bulunmuştu. Türkiye'nin en fazla aboneye sahip YouTuberıyken YouTube hesabını kapatan Enes Batur, daha sonra da 10 milyon dolar değerindeki videolarını silmişti. Uzun süredir ortalıklarda görünmeyen Enes Batur, dün memleketi Antalya'da bir berberde ortaya çıktı ve zayıflığı dikkatlerden kaçmadı.

Detaylar:

X'te Enes Batur'un nişanlandığı ve bu yüzden memleketinde berbere gittiği iddiası ortalığı karıştırdı.

X'te Enes Batur'un nişanlandığı ve bu yüzden memleketinde berbere gittiği iddiası ortalığı karıştırdı.

Enes Batur nişanlandı mı sorusu gündeme bomba gibi düşerken kısa sürede bu fotoğrafın 2021 yılına ait olduğu ortaya çıktı. Fotoğrafın, 2021 yılında bir takipçisinin özel gününe katılan Enes Batur'un o zaman çekilmiş bir fotoğrafı olduğu öğrenildi.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
