Son Hali Gündem Olan Enes Batur'un Nişanlandığı İçin Tıraş Olduğu İddiası Ortalığı Karıştırdı
Son dönemde ürettiği içeriklerle değil, YouTube kanalına yaptıklarıyla gündem olan Enes Batur, dün son haliyle ortaya çıkmıştı. 16 milyon aboneli YouTube kanalını kapatan ve 10 milyon dolar değerindeki videoları silen Enes Batur, tıraş olduğu görüntülerde zayıflığıyla dikkat çekmişti. Enes Batur'un nişanlandığı iddiası ortalığı karıştırdı.
Son dönemde özellikle eski sevgilisi Başak Karahan’ın evlenme sürecinde yaptıklarıyla gündem olan Enes Batur, sevenlerini endişelendirmişti.
X'te Enes Batur'un nişanlandığı ve bu yüzden memleketinde berbere gittiği iddiası ortalığı karıştırdı.
