Dolandırılmıştı: Reynmen'in Sefo'yla Şarkısı İçin 226 Bin Dolar Tazminat Ödeyeceği İddia Edildi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.01.2026 - 22:24

Kadıköy’deki Bağdat Caddesi’nde bulunan ve sattığı lüks araçlarla bilinen “S Class” isimli oto galerinin sahibi Şahin Çolak'ın Reynmen'i de dolandırdığı ortaya çıkmıştı. Sefo ile şarkı hakları nedeniyle açılan davada Reynmen'in 226 bin dolar ceza verildiği iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde S Class” isimli oto galerinin sahibi tarafından dolandırıldığı öğrenilen Reynmen bu kez başka bir davayla gündem oldu.

Türkiye’nin en lüks araçlarını satmasıyla bilinen “S Class” isimli oto galerinin sahibi Şahin Çolak'ın 11 milyar liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtığı ortaya çıkmıştı. Pek çok ünlü ismin de dolandırıldığı öğrenilirken, ünlü rapçi ve YouTuber Reynmen'in (Yusuf Aktaş) de galeriye Mercedes cipini verdiği ve karşılığında ön ödeme olarak 4 milyon TL aldığı iddia edilmişti. Reynmen'in geri kalan ödemesini alamadığı ve dolandırıldığı öğrenilmişti.

Dolandırılmasıyla gündem olan Reynmen'in bu kez de Sefo ile şarkı hakları nedeniyle açılan davada tazminat ödeyeceği iddia edildi. Sefo, 2021 yılında yayınlanan Bonita adlı şarkının ardından Reynmen'e dava açmış ve şu ifadeleri kullanmıştı: '“İşlerin bu noktaya gelmesinden dolayı üzgünüm. Böyle planlamamıştık, böyle konuşmamıştık, ama böyle oldu. Yaklaşık 2,5 senedir, sözlerini yazıp söylediğim, klibini bile kendi cebimden çektiğim Bonita şarkısının gelirlerinden tek bir ödeme almadım. Yeri gelince haktan hukuktan bahsederler ama en iyi onlar yerler. 3-5 ne kadar olduğunu bilmiyorum ve umurumda da değil. Ancak bu mafyavari 'gelirlere çökme' tavrına karşı elimden gelen hukuki her şeyi yapacağım.” İddiaya göre, Reynmen hakkında 226 bin dolar ödeme kararı çıktı. İddialara henüz bir açıklama gelmedi.

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
