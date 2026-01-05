Dolandırılmıştı: Reynmen'in Sefo'yla Şarkısı İçin 226 Bin Dolar Tazminat Ödeyeceği İddia Edildi!

Türkiye’nin en lüks araçlarını satmasıyla bilinen “S Class” isimli oto galerinin sahibi Şahin Çolak'ın 11 milyar liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtığı ortaya çıkmıştı. Pek çok ünlü ismin de dolandırıldığı öğrenilirken, ünlü rapçi ve YouTuber Reynmen'in (Yusuf Aktaş) de galeriye Mercedes cipini verdiği ve karşılığında ön ödeme olarak 4 milyon TL aldığı iddia edilmişti. Reynmen'in geri kalan ödemesini alamadığı ve dolandırıldığı öğrenilmişti.

Dolandırılmasıyla gündem olan Reynmen'in bu kez de Sefo ile şarkı hakları nedeniyle açılan davada tazminat ödeyeceği iddia edildi. Sefo, 2021 yılında yayınlanan Bonita adlı şarkının ardından Reynmen'e dava açmış ve şu ifadeleri kullanmıştı: '“İşlerin bu noktaya gelmesinden dolayı üzgünüm. Böyle planlamamıştık, böyle konuşmamıştık, ama böyle oldu. Yaklaşık 2,5 senedir, sözlerini yazıp söylediğim, klibini bile kendi cebimden çektiğim Bonita şarkısının gelirlerinden tek bir ödeme almadım. Yeri gelince haktan hukuktan bahsederler ama en iyi onlar yerler. 3-5 ne kadar olduğunu bilmiyorum ve umurumda da değil. Ancak bu mafyavari 'gelirlere çökme' tavrına karşı elimden gelen hukuki her şeyi yapacağım.” İddiaya göre, Reynmen hakkında 226 bin dolar ödeme kararı çıktı. İddialara henüz bir açıklama gelmedi.