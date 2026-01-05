Rüya Gibi'de de Rol Alan Şarkıcı Alya Şahinler Gözaltına Alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarına bir yenisi daha eklenmişti. Oyuncu Doğukan Güngör’ün de aralarında bulunduğu 23 kişi sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. Savcılık tarafından hakkında gözaltı kararı verilen şarkıcı Alya Şahinler de bugün KKTC’den döndükten sonra havaalanında gözaltına alındı.
Kaynak: Pointer / X
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları genişlemeye devam ediyor.
