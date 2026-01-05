onedio
Rüya Gibi'de de Rol Alan Şarkıcı Alya Şahinler Gözaltına Alındı

Rüya Gibi'de de Rol Alan Şarkıcı Alya Şahinler Gözaltına Alındı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.01.2026 - 18:23

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarına bir yenisi daha eklenmişti. Oyuncu Doğukan Güngör’ün de aralarında bulunduğu 23 kişi sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. Savcılık tarafından hakkında gözaltı kararı verilen şarkıcı Alya Şahinler de bugün KKTC’den döndükten sonra havaalanında gözaltına alındı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları genişlemeye devam ediyor.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları genişlemeye devam ediyor.

Bugün, aralarında Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i Doğukan Güngör, ünlü menajer Haluk Şentürk ve sosyal medya fenomeni Burak Altındağ’ın da bulunduğu 23 kişi gözaltına alınmıştı.

Akşam saatlerinde KKTC’den dönen şarkıcı Alya Şahinler de aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Alya Şahinler, son olarak Show TV’de yayınlanan Rüya Gibi dizisinde de rol almıştı.

