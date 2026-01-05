2025 tahminleri tutan ekonomist Devrim Akyıl'dan 2026 altın ve gümüş tahmini.

Ekonomist Devrim Akyıl, YouTube hesabından altın ve gümüş için 2026 tahminlerini paylaştı. 2025 yılı tahminleri tutan Akyıl, yoğun ilgi gösterilen ve akıbeti merak edilen altın-gümüşle ilgili konuştu.

'Değerli metaller de dalgalar halinde düzeltmeler yapsalar bile orta uzun vadede yükselişinin devam edebileceği 2028’e kadar senaryoyu fiyatlamaya devam ediyor' diyen Akyıl, şunları dedi:

'Grafiklerimize bir bakalım. Altında altında 4321 dolar haftalık bu paylaşımda bulunduğum pazartesi özellikle sert hareketler sonrasında burası tuttuğu sürece herhangi bir sorun yok dedim. Onun az şahsına gelse de haftayı 4321'in üstünde kapatmayı becerdi. Bakın 4321 haftalık olarak çok önemliydi. Tutunduğu sürece çok da sıkıntı yok.

Altınla doların bağını kopardığı noktadan itibaren hep grafiklerde yukarı doğru bakarız, bu kez aşağı doğru bakalım. 1971 yılından bu güne altın karşılığının nasıl dramatik değer kaybettiğini görebiliyoruz. Bu yıl yılbaşında altınla ilgili bankalar arıyor ‘hedef bu’ falan diyorlar.