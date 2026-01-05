onedio
2025 Tahminleri Tutan Ekonomist Devrim Akyıl'dan 2026 Altın ve Gümüş Tahmini

2025 Tahminleri Tutan Ekonomist Devrim Akyıl'dan 2026 Altın ve Gümüş Tahmini

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
05.01.2026 - 17:50

2025 altın ve gümüşün yılı oldu. Altın ve gümüş geçen sene tarihi rekorlara imza attı. Yatırımcısının yüzünü güldüren altın ve gümüşün 2026'da ne kadar olacağı merak ediliyor. 2025 yılı için değerli metallere dair tahminleri tutan ekonomist Devrim Akyıl, YouTube hesabından yeni video paylaştı. Akyıl, bu kez 2026 altın ve gümüş tahminlerini izleyiciye aktardı. 

Altın fiyatları: Altın bugün ne kadar?

Altın fiyatları: Altın bugün ne kadar?

Güvenli liman altına ilgi sürüyor. Yatırımcısına her daim kazandıran altında fiyatlar araştırılıyor. 'Altın ne kadar?', 'Altın fiyatları ne oldu?' sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. İşte 5 Ocak 2026 Pazartesi altın fiyatları ve altında son durum:

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 6.122 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 10.289 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 20.578 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 41.030 TL

2025 tahminleri tutan ekonomist Devrim Akyıl'dan 2026 altın ve gümüş tahmini.

2025 tahminleri tutan ekonomist Devrim Akyıl'dan 2026 altın ve gümüş tahmini.

Ekonomist Devrim Akyıl, YouTube hesabından altın ve gümüş için 2026 tahminlerini paylaştı. 2025 yılı tahminleri tutan Akyıl, yoğun ilgi gösterilen ve akıbeti merak edilen altın-gümüşle ilgili konuştu.

'Değerli metaller de dalgalar halinde düzeltmeler yapsalar bile orta uzun vadede yükselişinin devam edebileceği 2028’e kadar senaryoyu fiyatlamaya devam ediyor' diyen Akyıl, şunları dedi:

'Grafiklerimize bir bakalım. Altında altında 4321 dolar haftalık bu paylaşımda bulunduğum pazartesi özellikle sert hareketler sonrasında burası tuttuğu sürece herhangi bir sorun yok dedim. Onun az şahsına gelse de haftayı 4321'in üstünde kapatmayı becerdi. Bakın 4321 haftalık olarak çok önemliydi. Tutunduğu sürece çok da sıkıntı yok.

 Altınla doların bağını kopardığı noktadan itibaren hep grafiklerde yukarı doğru bakarız, bu kez aşağı doğru bakalım. 1971 yılından bu güne altın karşılığının nasıl dramatik değer kaybettiğini görebiliyoruz. Bu yıl yılbaşında altınla ilgili bankalar arıyor ‘hedef bu’ falan diyorlar.

"İşlerin çok tuhaf bir şeye evrilme ihtimali 2026 senaryolarının içerisinde."

"İşlerin çok tuhaf bir şeye evrilme ihtimali 2026 senaryolarının içerisinde."

Ekonomist Devrim Akyıl, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Dünyanın en büyük bankaları altın tahmini 2026 için biz 43500-4 bin dolarları söylerken 3 bin 200 doların üstünde tahmin yapan bir tane kurum yok. En iddialı tahminler 3200 dolar.

Gümüş için benzer senaryoları görebiliyoruz. Gümüş için en iddialı tahminin 38-39 dolar civarında olduğunu; ortalama tahminlerin 34-35 dolarda gezdiğini ve bunun yüksek bir tahmin olduğunu o zaman yorumladık. Bugünkü 72 dolarlık gümüş hakkında ne düşündüklerini anlayabilirsiniz.

İşlerin çok tuhaf bir şeye evrilme ihtimali 2026 senaryolarının içerisinde. Onun için 2026 ile ilgili ‘gümüş çökecek, batacak’ senaryolarından çok ‘Bu iş yukarı doğru kopar mı yoksa belli kontrolde yükseliş devam eder mi?’ Sorusunu değerlendirmek gerek.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
