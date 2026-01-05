Dünyanın En Zengin 10 İnsanı Belli Oldu: 700 Milyar Dolarlık Servete Ulaşan İlk Kişi!

Elon Musk, 700 milyar dolarlık servete ulaşan ilk kişi oldu. Bu nedenle ‘gezegenin en zengin insanı’ unvanını alan Musk, Google’ın kurucu ortağı Larry Page’den üç kat daha zengin.

Musk'ın ardından ikinci sırada yer alan Larry Page, bu ayın en zengin 10 ismi arasında üçüncü en büyük kaybeden oldu. Google'ın ana şirketi Alphabet'in hisseleri, S&P 500'ün ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq'ın genel düşüşleri arasında yüzde 2 oranında değer kaybetti. Bu düşüş, Page ve kurucu ortağı Sergey Brin'in servetlerinden sırasıyla 5 milyar ve 6 milyar dolar eksiltti.

Dünyanın en zengin üçüncü kişisi olan Oracle'ın kurucu ortağı Larry Ellison, ilk 10'dan düşmeden daha fazla kayıp yaşadı; Oracle'ın hisseleri yüzde 3 oranında düştü. Ellison'ın serveti de 8 milyar dolar azalarak tahmini 245 milyar dolara düştü.