Dünyanın En Zengin 10 İnsanı Belli Oldu: 700 Milyar Dolarlık Servete Ulaşan İlk Kişi!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.01.2026 - 16:46

Dünyanın en zengin 10 insanı belli oldu. Forbes, güncel milyarderler listesini paylaştı. Elon Musk, sadece 1 Ocak gece yarısı servetine 244 milyar kattı. Dünyanın önde gelen ekonomi dergisi Forbes, yaptığı açıklamada 'Gezegenin en zengin insanı olan Musk, artık ikinci sıradaki Google'ın kurucu ortağı Larry Page'den neredeyse üç kat daha zengin' dedi.

Dünyanın en zengin 10 insanı belli oldu.

Forbes, dünyanın en zengin 10 insanını açıkladı. Elon Musk, 'gezegenin en zengin insanı' unvanını aldı. 

1987 yılından bu yana dünyanın milyarderlerini takip eden ünlü ekonomi dergisi Forbes, 1 Ocak 2026 saat 00.00 itibarıyla en zengin insanları paylaştı.

İşte dünyanın en zengin 10 insanı:

1. Elon Musk

2. Larry Page

3. Larry Ellison

4. Jeff Bezos

5. Sergey Brin

6. Mark Zuckerberg

7. Bernard Arnault

8. Jensen Huang

9. Warren Buffett (10. sıradan yükseldi)

10. Steve Ballmer (11. sıradan yükseldi)

Elon Musk 'gezegenin en zengini' oldu. Serveti 1 Ocak gece yarısı 244 milyar dolar arttı.

Elon Musk, 700 milyar dolarlık servete ulaşan ilk kişi oldu. Bu nedenle ‘gezegenin en zengin insanı’ unvanını alan Musk, Google’ın kurucu ortağı Larry Page’den üç kat daha zengin.

Musk'ın ardından ikinci sırada yer alan Larry Page, bu ayın en zengin 10 ismi arasında üçüncü en büyük kaybeden oldu. Google'ın ana şirketi Alphabet'in hisseleri, S&P 500'ün  ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq'ın genel düşüşleri arasında yüzde 2 oranında değer kaybetti. Bu düşüş, Page ve kurucu ortağı Sergey Brin'in servetlerinden sırasıyla 5 milyar ve 6 milyar dolar eksiltti.

Dünyanın en zengin üçüncü kişisi olan Oracle'ın kurucu ortağı Larry Ellison, ilk 10'dan düşmeden daha fazla kayıp yaşadı; Oracle'ın hisseleri yüzde 3 oranında düştü. Ellison'ın serveti de 8 milyar dolar azalarak tahmini 245 milyar dolara düştü.

