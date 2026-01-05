Dünyanın En Zengin 10 İnsanı Belli Oldu: 700 Milyar Dolarlık Servete Ulaşan İlk Kişi!
Dünyanın en zengin 10 insanı belli oldu. Forbes, güncel milyarderler listesini paylaştı. Elon Musk, sadece 1 Ocak gece yarısı servetine 244 milyar kattı. Dünyanın önde gelen ekonomi dergisi Forbes, yaptığı açıklamada 'Gezegenin en zengin insanı olan Musk, artık ikinci sıradaki Google'ın kurucu ortağı Larry Page'den neredeyse üç kat daha zengin' dedi.
Dünyanın en zengin 10 insanı belli oldu.
Elon Musk 'gezegenin en zengini' oldu. Serveti 1 Ocak gece yarısı 244 milyar dolar arttı.
