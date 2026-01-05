onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Maaş ve Ücretler Değişti! Memur Zammıyla Artan Yeni Ücretler

Maaş ve Ücretler Değişti! Memur Zammıyla Artan Yeni Ücretler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.01.2026 - 11:39

Aralık 2025 verilerinin açıklanması pek çok maaş ve ücreti etkiledi. Memurun zammı belli oldu. 2026 Temmuz ayına kadar memur zammı ise yüzde 18.61 olarak açıklandı. Memur zammıyla birlikte kıdem tazminatı, engelli aylığı, evde bakım yardımı açıklandı. İşte yeni ücretler!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kıdem tazminatı, evde bakım yardımı, engelli maaşı belli oldu.

Kıdem tazminatı, evde bakım yardımı, engelli maaşı belli oldu.

Evde bakım yardımı, 65 aylığı, engeli aylığı, kıdem tazminatı tavanı belli oldu. İşte maaş ve ücretler:

  • Evde bakım yardımı: 13.877,23 TL

  • 65 yaş aylığı: 6.393,01 TL

  • Engelli aylığı (yüzde 40-69 arası): 5.103,33 TL

  • Engelli aylığı (yüzde 70 ve üzeri): 7.655,00 TL

  • 18 yaş altı engelli aylığı: 5.103,33 TL

  • Kıdem tazminatı tavanı: 63.948,74 TL

  • Bedelli askerlik ücreti: 333.088,86 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın