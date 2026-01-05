Maaş ve Ücretler Değişti! Memur Zammıyla Artan Yeni Ücretler
Aralık 2025 verilerinin açıklanması pek çok maaş ve ücreti etkiledi. Memurun zammı belli oldu. 2026 Temmuz ayına kadar memur zammı ise yüzde 18.61 olarak açıklandı. Memur zammıyla birlikte kıdem tazminatı, engelli aylığı, evde bakım yardımı açıklandı. İşte yeni ücretler!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kıdem tazminatı, evde bakım yardımı, engelli maaşı belli oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın