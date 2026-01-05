Maaş ve Ücretler Değişti! Memur Zammıyla Artan Yeni Ücretler

Aralık 2025 verilerinin açıklanması pek çok maaş ve ücreti etkiledi. Memurun zammı belli oldu. 2026 Temmuz ayına kadar memur zammı ise yüzde 18.61 olarak açıklandı. Memur zammıyla birlikte kıdem tazminatı, engelli aylığı, evde bakım yardımı açıklandı. İşte yeni ücretler!