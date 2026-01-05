Bedelli Askerlik 2026: Bedelli Askerlik Ücreti Belli Oldu!

Yeni yılın gelmesiyle birlikte merak edilen başlıklardan biri de ‘bedelli askerlik ücretleri’. Bedelli askerlik ücreti 2026 yılında arttı. Enflasyon verileri ve memur zammıyla belli olan bedelli askerlik ücretleri için son veri açıklandı. Peki son verilere göre bedelli askerlik ücretlerine ne kadar zam yapıldı? Bedelli askerlik 2026’da ne kadar oldu?