Bedelli Askerlik 2026: Bedelli Askerlik Ücreti Belli Oldu!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.01.2026 - 10:56

Yeni yılın gelmesiyle birlikte merak edilen başlıklardan biri de ‘bedelli askerlik ücretleri’. Bedelli askerlik ücreti 2026 yılında arttı. Enflasyon verileri ve memur zammıyla belli olan bedelli askerlik ücretleri için son veri açıklandı. Peki son verilere göre bedelli askerlik ücretlerine ne kadar zam yapıldı? Bedelli askerlik 2026’da ne kadar oldu?

Bedelli askerlik ücreti 2026: Bedelli askerlik ücretine ne kadar zam yapıldı?

Askerliğini bedelli olarak yapmak isteyen milyonlarca vatandaş 2026 ücretlerini araştırıyor. Bedelli askerlik ücretlerine 2026'da zam geldi. 2026 Aralık ayı enflasyon verileriyle bedelli askerlik ücreti belli oldu. Aralık ayında enflasyon aylık bazda yüzde 0,89 olurken, yıllık bazda yüzde 30,89 olarak açıklandı.

Memur ve memur emeklileri yüzde 18,60 oranında zam alacak. Bu orana göre de bedelli askerlik ücret zammı belli oldu.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Altı aylık enflasyon verileriyle bedelli askerlik belli oldu. Beş aylık enflasyon verileri hesaplandığın bedelli askerlik için ücret 330 bin 181 TL olarak ortaya çıkıyor. Bedelli askerlik 333 bin 88 TL oldu

