Memur Maaşı Belli Oldu! Doktor, Polis, Avukat, Öğretmen Maaşları Açıklandı

Memur maaş zammı belli oldu! TÜİK 2025 aralık ayı enflasyonunu açıkladı. Bu verilerle 2026'nın ilk yarısında memurun alacağı maaş belli oldu. Peki, memur maaşı ne kadar oldu? Polis maaşı, öğretmen maaşı, doktor maaşı ne kadar? İşte mesleklerin yeni maaşı.