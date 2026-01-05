onedio
Memur Maaşı Belli Oldu! Doktor, Polis, Avukat, Öğretmen Maaşları Açıklandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.01.2026 - 10:48

Memur maaş zammı belli oldu! TÜİK 2025 aralık ayı enflasyonunu açıkladı. Bu verilerle 2026'nın ilk yarısında memurun alacağı maaş belli oldu. Peki, memur maaşı ne kadar oldu? Polis maaşı, öğretmen maaşı, doktor maaşı ne kadar? İşte mesleklerin yeni maaşı.

Memur zammı belli oldu.

TÜİK Aralık ayı enflasyonunu açıkladı. Aralık ayı enflasyonu yüzde 0.89 olarak gerçekleşti. 6 aylık toplam enflasyon yüzde 12.19 oldu. Memur ve memur emeklisinin maaş zammını belirleyen fark ise yüzde 6.8 olarak açıklandı. Memur emeklilerinin ise yüzde 18.61 oldu.

Emekli zammı, memur zammı ne kadar oldu?

Memur Zammı: Memur Maaşı, öğretmen, doktor, avukat, polis maaşı 2026

Memur zammıyla mesleklerin yeni maaşı da belli oldu. İşte 2026 maaşları:

  • Öğretmen maaşı: 73 bin 520 TL

  • Uzman öğretmen maaşı: 80 bin 370 TL

  • Hemşire maaşı: 73 bin 246 TL

  • Teknisyen maaşı: 64 bin 692 TL

  • Memur maaşı: 62 bin 403 TL

  • Uzman doktor maaşı: 159 bin 577 TL

  • Profesör maaşı: 131 bin 59 TL

  • Mühendes maaşı: 92 bin 745 TL

  • Şube Müdürü maaşı: 90 bin 917 TL

  • Başkomiser maaşı: 88 bin 345 TL

  • Araştırma görevlisi maaşı: 87 bin 730 TL

  • Avukat maaşı: 87 bin 188 TL

  • Polis memuru maaşı: 80 bin 747 TL

  • Vaiz maaşı: 75 bin 804 TL

