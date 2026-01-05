onedio
Ocak Ayı Kira Zammı Ne Kadar? Enflasyon Açıklandı, 2026 Yılının İlk Ayında Kira Artış Oranı Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
05.01.2026 - 10:11 Son Güncelleme: 05.01.2026 - 10:31

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıklamasıyla ocak ayı kira artış oranı da belli oldu. Kira artış oranını belirleyen 12 aylık enflasyon ortalaması yüzde 34,88 olarak gerçekleşti.

Enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası kira zam oranı da belli oldu.

Enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası kira zam oranı da belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 31,07 olarak gerçekleşti. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, Ocak 2026’da uygulanacak kira artış oranı da yüzde 34,88 olarak belirlendi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,87 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 31,07 seviyesinde gerçekleşti. Bu veriler doğrultusunda, konut ve iş yerleri için kira artışında esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 34,88 oldu.

Buna göre, kira sözleşmesi ocak ayında yenilenecek olan konut ve iş yerlerinde, mevcut kira bedeline en fazla yüzde 34,88 oranında zam yapılabilecek. Bir önceki ayda da kira artış oranı aynı seviyede gerçekleşmişti.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
