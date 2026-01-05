Ocak Ayı Kira Zammı Ne Kadar? Enflasyon Açıklandı, 2026 Yılının İlk Ayında Kira Artış Oranı Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 31,07 olarak gerçekleşti. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, Ocak 2026’da uygulanacak kira artış oranı da yüzde 34,88 olarak belirlendi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,87 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 31,07 seviyesinde gerçekleşti. Bu veriler doğrultusunda, konut ve iş yerleri için kira artışında esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 34,88 oldu.

Buna göre, kira sözleşmesi ocak ayında yenilenecek olan konut ve iş yerlerinde, mevcut kira bedeline en fazla yüzde 34,88 oranında zam yapılabilecek. Bir önceki ayda da kira artış oranı aynı seviyede gerçekleşmişti.