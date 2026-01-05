Ocak Ayı Kira Zammı Ne Kadar? Enflasyon Açıklandı, 2026 Yılının İlk Ayında Kira Artış Oranı Belli Oldu
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıklamasıyla ocak ayı kira artış oranı da belli oldu. Kira artış oranını belirleyen 12 aylık enflasyon ortalaması yüzde 34,88 olarak gerçekleşti.
Enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası kira zam oranı da belli oldu.
