2026 Emekli Maaşı Belli Oldu: Emekli Maaşı Ne Kadar?

2026 Emekli Maaşı Belli Oldu: Emekli Maaşı Ne Kadar?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.01.2026 - 10:06

2026 emekli maaş zammı belli oldu. Aralık ayı enflasyonu verileriyle emekli maaşı ortaya çıktı. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 12.19 oldu. Memur emeklilerinin ise yüzde 18.61 olarak açıklandı. Bu rakamlarla en düşük emekli maaşı da belli oldu. İşte 2026 emeklinin maaşı!

Emekli zammı: Emekli maaşı ne kadar oldu?

Emekli zammı: Emekli maaşı ne kadar oldu?

2025 Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı. Bu verilerle emekli maaşları belli oldu. Peki emekli maaşı ne kadar? Emekli maaşına ne kadar zam yapıldı?

Emekli maaş zammı ne kadar?

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 12.19 oldu. Memur emeklilerinin ise yüzde 18.61 oldu. 

2025 yıl sonu enflasyonu ne kadar?

Aralık ayında enflasyon aylık bazda yüzde 0,89 olurken, yıllık bazda yüzde 30,89 olarak açıklandı.

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

2026 en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL oldu.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
