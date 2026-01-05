2026 Emekli Maaşı Belli Oldu: Emekli Maaşı Ne Kadar?

2025 Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı. Bu verilerle emekli maaşları belli oldu. Peki emekli maaşı ne kadar? Emekli maaşına ne kadar zam yapıldı?

Emekli maaş zammı ne kadar?

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 12.19 oldu. Memur emeklilerinin ise yüzde 18.61 oldu.

2025 yıl sonu enflasyonu ne kadar?

Aralık ayında enflasyon aylık bazda yüzde 0,89 olurken, yıllık bazda yüzde 30,89 olarak açıklandı.