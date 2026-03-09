onedio
9 – 15 Mart 2026: Haftalık Numereskobunuz

Dr.Astrolog Şenay Devi
09.03.2026 - 21:04

Bu hafta gökyüzü ve sayı frekansları aynı mesajı veriyor. Zihin, kalp ve kader kapıları aynı anda aktive oluyor. Merkür’ün düşünce alanını harekete geçirmesi, Jüpiter’in fırsat enerjisini büyütmesi ve Venüs’ün kalp enerjisini güçlendirmesi nedeniyle bu haftanın numerolojik titreşimi bolluk, aşk ve başarı alanlarını aynı anda çalıştırıyor.

Bu nedenle 9 – 15 Mart haftasının numereskobu için belirlenen sayı sekansı 3 – 6 – 9 – 12 – 21 – 33; bolluk, bereket, aşk ve şans enerjisini aktive eden güçlü bir titreşim dizisidir. Bu sayı dizisi aynı zamanda zihin açıklığı, kalp uyumu ve kader fırsatlarını bir araya getiren bir enerji mühürüdür.

Haftanın Bolluk Bereket Aşk Mührü

  • Bir bardak temiz su alın.

  • Suyu iki elinizin arasında tutun.

  • Sayı sekansını yavaş ve bilinçli şekilde okuyun: 3 – 6 – 9 – 12 – 21 – 33

  • Bu sayıları üç kez tekrar edin ve şu niyetle suyu için:

  • > 'Hayatıma bolluk, bereket, aşk ve doğru fırsatlar kolaylıkla aksın. Zihnim açık, kalbim güçlü, kader kapılarım açık olsun.'

Bu uygulamayı bir hafta boyunca günde bir kez yapmak yeterlidir.

Doğum Yılı Sayınıza Göre Haftalık Etkiler

  • Doğum yılı sayısı 1 olanlar: Bu hafta liderlik enerjiniz yükseliyor. 3 sayısı zihinsel açıklık getirirken 21 ve 33 sayıları yeni fırsat kapılarını açabilir. İş hayatında daha önce konuşulmuş bir teklif yeniden gündeme gelebilir. Para alanında beklenmedik bir fırsat oluşabilir.

  • Doğum yılı sayısı 2 olanlar: İlişki ve ortaklık enerjiniz güçlü çalışıyor. 6 sayısının kalp frekansı ilişkilerde uyumu artırabilir. Küslükler yumuşayabilir, duygusal bağlar güçlenebilir. İş hayatında ortaklı projelerde şanslı bir hafta olabilir.

  • Doğum yılı sayısı 3 olanlar: Bu sayı sekansı sizin için çok güçlü çalışıyor. Zihinsel üretkenlik artıyor. Yeni fikirler ve yaratıcı projeler gündeme gelebilir. İş hayatında yeni bir plan veya proje şekillenebilir. Aşk hayatında ise iletişim önem kazanıyor.

  • Doğum yılı sayısı 4 olanlar: Bu hafta hayatınızda düzen kurma enerjisi güçleniyor. 12 sayısı kadersel düzen frekansını aktive eder. Uzun süredir ertelediğiniz bir karar artık netleşebilir. Aşk hayatında ise güven teması öne çıkıyor.

  • Doğum yılı sayısı 5 olanlar: Fırsatlar ve hareket enerjisi artıyor. 21 sayısı şans kapılarını açabilir. İş hayatında yeni bir teklif veya beklenmedik bir bağlantı oluşabilir. Aşk hayatında ise sürpriz tanışmalar veya ani gelişmeler yaşanabilir.

  • Doğum yılı sayısı 6 olanlar: Kalp enerjiniz güçlü çalışıyor. Bu sayı sekansı özellikle aşk ve ilişki alanında güçlü bir etki oluşturuyor. Mevcut ilişkilerde duygusal bağlar güçlenebilir. Bekar olanlar için önemli bir tanışma yaşanabilir.

  • Doğum yılı sayısı 7 olanlar: Bu hafta içsel farkındalık ve sezgi enerjisi yükseliyor. 9 sayısı ruhsal koruma ve farkındalık frekansını aktive eder. Hayatınızda bazı konuların gerçek yüzünü daha net görebilirsiniz. Sezgilerinize güvenmeniz gereken bir hafta.

  • Doğum yılı sayısı 8 olanlar: Para ve başarı enerjiniz güçlü çalışıyor. 33 sayısı büyük başarı frekansıdır. İş hayatında önemli bir gelişme veya güçlü bir fırsat kapısı açılabilir. Maddi konularda büyüme potansiyeli yüksek bir hafta olabilir.

  • Doğum yılı sayısı 9 olanlar: Tamamlanma ve yeni başlangıç enerjisi birlikte çalışıyor. Hayatınızda kapanması gereken bir döngü kapanabilir. İş ve para alanında geçmişte yaptığınız bir yatırımın veya emeğin karşılığı gelebilir.

Haftanın Mesajı

Bu hafta sayı frekansları bize şunu hatırlatıyor: Zihin netleştiğinde fırsatlar görünür. Kalp açıldığında aşk hayatımıza girer. Enerji dengelendiğinde bolluk akmaya başlar.

3 – 6 – 9 – 12 – 21 – 33

Zihninize berraklık, kalbinize sevgi, hayatınıza bereket getirmesi niyetiyle.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

AstrodehA

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

