9 – 15 Mart 2026 Haftanın Yantrası: Surya Jyoti Yantra

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
09.03.2026 - 21:00

Doğum haritasında Güneş, kişinin yaşam merkezidir. İrade, özgüven, yaşam enerjisi, sağlık ve başarı Güneş’in gücüyle doğrudan bağlantılıdır. Bir insanın hayatta parlaması, kendini ifade edebilmesi ve emeğinin karşılığını alabilmesi büyük ölçüde doğum haritasındaki Güneş’in gücüyle ilgilidir.

Eğer Güneş doğum haritasında zayıf çalışıyorsa kişi çoğu zaman aynı döngüleri tekrar yaşar. Çok emek verir ama karşılığını alamaz. Başlamak ister fakat cesaret bulamaz. Parlamak ister fakat görünmez kalır. Hayatında sanki görünmeyen bir fren varmış gibi hisseder.

İşte bu nedenle 9 – 15 Mart 2026 haftasının yantrası Güneş enerjisini aktive eden güçlü bir frekans kapısıdır. Haftanın yantrası Surya Jyoti Yantra’dır.

Surya Jyoti Yantra Nedir?

Surya Jyoti Yantra, Güneş’in arındırıcı, aydınlatıcı ve yaşam gücünü yükselten enerjisiyle rezonans halindedir. Bu yantra kişinin içsel gücünü uyandırmayı, karizmasını güçlendirmeyi ve yaşam enerjisini artırmayı amaçlar.

Bu yantra özellikle şu alanlarda güçlü bir enerji çalışması oluşturur:

  • İrade gücünü artırır.

  • Kişinin kendine olan güvenini güçlendirir.

  • Başarı ve liderlik enerjisini aktive eder.

  • Sağlık ve yaşam gücünü destekler.

  • Hayatta kalıcı işler kurma potansiyelini güçlendirir.

Surya enerjisi hayatta görünür olma enerjisidir. Parlama, fark edilme ve kendi ışığını ortaya koyma gücüdür. Bu nedenle Surya Jyoti Yantra yalnızca spiritüel bir sembol değildir; aynı zamanda kişinin kader potansiyelini aktive eden güçlü bir enerji anahtarıdır.

Kozmik Düzen ve Hazırlanış Süreci

Yantralar sıradan semboller değildir. Onlar evrenin matematiksel düzenine açılan frekans kapılarıdır. Her yantra belirli bir gezegen enerjisiyle bağlantı kurar ve bu enerjiyle rezonans alanı oluşturur. Bu nedenle yantralar gelişigüzel hazırlanamaz veya rastgele kullanılamaz. Gerçek bir yantra çalışması mutlaka kişinin doğum haritası incelenerek hazırlanmalıdır.

Bir yantranın doğru çalışabilmesi için şu unsurlar incelenir:

  • Kişinin doğum haritası

  • Gezegen yerleşimleri

  • Doğum saati

  • Gezegen gün ve saatleri

AstrodehA olarak yantralarımızı bu kozmik prensiplere göre hazırlıyoruz. Her yantra kişiye özel olarak gezegen saatlerinde mühürlenir ve güçlü enerji taşıyıcıları üzerine işlenir:

  • Altın

  • Bakır

  • Gümüş

  • Oniks

Bu özel materyaller yantranın frekansını güçlendirir ve kişinin enerji alanıyla uyum kurmasını kolaylaştırır.

Kimler İçin Uygundur?

Surya Jyoti Yantra özellikle şu kişiler için çok güçlü bir destek sağlar:

  • Hayatında başarı kapılarını açmak isteyenler

  • Kendine güvenini güçlendirmek isteyenler

  • Kariyerinde görünür olmak isteyenler

  • Sağlık ve yaşam enerjisini artırmak isteyenler

  • Hayatında kalıcı işler kurmak isteyenler

Önemli Not: Birçok insan hayatını değiştirmek için dış dünyayı zorlamaya çalışır. Oysa gerçek dönüşüm iç enerjinin doğru frekansla hizalanmasıyla başlar. Evren zaten sizinle çalışıyor. Yapmanız gereken şey doğum haritanız ile kozmik akış arasındaki uyumu yeniden kurmaktır.

AstrodehA Notu: Paylaşılan yantraların tamamı patent enstitüsü tarafından uluslararası marka koruması altındadır. İzinsiz kopyalanması hukuki ve etik olarak yasaktır.

Son Söz: Güneş hayatın merkezidir. Işık veren, güç veren ve yolu gösteren enerjidir. Kendi ışığını hatırlayan kişi kader yolunu aydınlatır. Surya Jyoti Yantra bu ışığı yeniden uyandırmak için hazırlanmıştır.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

AstrodehA

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

