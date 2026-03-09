onedio
13-15 Mart 2026 İstanbul Vizyon Rehberi: Hafta Sonu Sinemada Ne Var?

13-15 Mart 2026 İstanbul Vizyon Rehberi: Hafta Sonu Sinemada Ne Var?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.03.2026 - 21:02 Son Güncelleme: 09.03.2026 - 21:10

İstanbul’da sinema salonları bu hafta sonu hem gerilim hem de dramatik anlatılarla güçlü bir seçki sunuyor. Korku tutkunlarını koltuğa çivileyecek yapımlar ile duygusal yoğunluğu yüksek edebiyat uyarlamaları aynı vizyon takviminde buluşuyor. Eğer “Bu hafta ne izlesem?” diyorsanız, karanlık atmosferiyle öne çıkan korku filmlerinden ödül sezonuna göz kırpan dramalara kadar dikkat çeken yapımları sizin için derledik.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Savaş Üstüne Savaş
Film

Savaş Üstüne Savaş

Çığlık 7
Film

Çığlık 7

Uzun Kuyruk Marsupilami
Film

Uzun Kuyruk Marsupilami

EPiC: Elvis Presley in Concert
Film

EPiC: Elvis Presley in Concert

Ann Lee Efsanesi
Film

Ann Lee Efsanesi

Senden Geriye Kalan
Film

Senden Geriye Kalan

Gelinin Babası
Film

Gelinin Babası

Tavşan İmparatorluğu
Film

Tavşan İmparatorluğu

Nürnberg
Film

Nürnberg

Dikkat: Kıyamet!
Film

Dikkat: Kıyamet!

Kurtuluş
Film

Kurtuluş

Şarkıcı Balina
Film

Şarkıcı Balina

Solo Mio
Film

Solo Mio

Efes'in Sırrı
Film

Efes'in Sırrı

Leonardo DiCaprio
Oyuncu

Leonardo DiCaprio

Philippe Lacheau
Oyuncu

Philippe Lacheau

Onur Buldu
Oyuncu

Onur Buldu

Feyyaz Duman
Oyuncu

Feyyaz Duman

Korku / Gerilim

Korku / Gerilim

Dikkat: Kıyamet! (Cold Storage)

Konu: İnsanlığı yok oluşun eşiğine getiren bir mikroorganizmaya karşı emekli bir ajan ve iki tesis çalışanının mücadelesi.

Yönetmen: Jonny Campbell | Vizyon: 13 Mart 2026

Oyuncular: Joe Keery, Georgina Campbell, Liam Neeson

Savaş Üstüne Savaş (One Battle After Another)

Konu: Eski bir devrimcinin, yıllar sonra bir devlet görevlisinin kızını kurtarmak için eski yoldaşlarıyla bir araya gelmesi.

Yönetmen: Paul Thomas Anderson | Vizyon: 13 Mart 2026

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro

Cahim 2

Konu: Bilimsel gerçeklik ile kadim öğretiler arasındaki çatışmaya odaklanan Anadolu efsaneleri temalı yerli korku.

Yönetmen: Doğukan MısırVizyon: 13 Mart 2026

Oyuncular: Ali Murat Özgen, Sultan Köroğlu Kılıç

Çığlık 7 (Scream 7)

Konu: Sidney Prescott'un, Ghostface'in tekrar ortaya çıkıp kızını hedef almasıyla başlayan hayatta kalma mücadelesi.

Yönetmen: Kevin Williamson | Vizyon: 27 Şubat 2026

Oyuncular: Neve Campbell, Courteney Cox

Dram / Tarih / Biyografi

Dram / Tarih / Biyografi

Senden Geriye Kalan (Reminders of Him)

Konu: Beş yıl hapis yattıktan sonra dört yaşındaki kızını görebilmek için memleketine dönen Kenna'nın, yerel bar sahibi Ledger ile kurduğu beklenmedik bağ.

Yönetmen: Vanessa Caswill | Vizyon: 13 Mart 2026

Oyuncular: Maika Monroe, Lauren Graham, Bradley Whitford

Rayların Ötesinde

Konu: İnsan ilişkilerinin kırılganlığı ve geçmişin yükleri üzerine kurulan bağımsız bir dram anlatısı.

Yönetmen: Cenk İzgören | Vizyon: 13 Mart 2026

Oyuncular: Mine Doğan, Ahmetcan Özer, Remzi Çetinkaya

Kurtuluş

Konu: Terk ettikleri köylerine dönen Bezariler ile bölgeyi kontrol eden Hazeran aşireti arasındaki toprak ve mülkiyet mücadelesi.

Yönetmen: Emin Alper | Vizyon: 6 Mart 2026

Oyuncular: Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman

Tavşan İmparatorluğu

Konu: Kırsalda yaşayan 12 yaşındaki Musa'nın, babası tarafından engelli taklidi yapmaya zorlanması ve sonrasında özgürlüğü keşfedişi.

Yönetmen: Seyfettin Tokmak | Vizyon: 6 Mart 2026

Oyuncular: Alpay Kaya, Sermet Yeşil, Kubilay Tunçer

Nürnberg

Konu: Nürnberg Mahkemeleri sırasında bir Amerikalı psikiyatristin Nazi lideri Hermann Göring ile yürüttüğü psikolojik analiz süreci.

Yönetmen: James Vanderbilt | Vizyon: 30 Ocak 2026

Oyuncular: Russell Crowe, Rami Malek, Michael Shannon

Belgesel / Müzikal

Belgesel / Müzikal

Ann Lee Efsanesi (The Testament of Ann Lee)

Konu: Shaker hareketinin kurucusu Ann Lee'nin ütopik bir toplum kurma çabasını anlatan biyografik müzikal.

Yönetmen: Mona Fastvold | Vizyon: 6 Mart 2026

Oyuncular: Amanda Seyfried, Lewis Pullman

EPiC: Elvis Presley Konserde

Konu: Arşivlerden çıkan yeni görüntülerle Rock and Roll'un kralı Elvis'in sahne performanslarına ışık tutan belgesel.

Yönetmen: Baz Luhrmann | Vizyon: 27 Şubat 2026

Animasyon / Aile / Fantastik

Animasyon / Aile / Fantastik

Şarkıcı Balina

Konu: Sesiyle okyanusu büyüleyen ancak sürüsünü kaybeden bir balinanın yeteneğiyle yolunu bulma hikayesi.

Yönetmen: Reza Memari | Vizyon: 13 Mart 2026

Uzun Kuyruk Marsupilami

Konu: Güney Amerika ormanlarından şehre teslim edilecek gizemli bir paketin içinden çıkan sevimli Marsupilami'nin macerası.

Yönetmen: Philippe Lacheau | Vizyon: 27 Şubat 2026

Oyuncular: Philippe Lacheau, Jean Reno

Efes'in Sırrı

Konu: Tuna'nın arkeolojik bir keşifle Efes'in kadim gizemini açığa çıkarma serüveni.

Yönetmen: Gökhan Tiryaki | Vizyon: 16 Ocak 2026

Oyuncular: Onur Buldu, Cansu Ecem Erkek, Sarp Apak

Komedi / Romantik

Komedi / Romantik

Solo Mio

Konu: Beklenmedik tesadüfler ve eğlenceli yanlış anlamalar üzerine kurulu bir romantik komedi.

Yönetmen: Dan & Charles Kinnane | Vizyon: 13 Mart 2026

Oyuncular: Kevin James, Alyson Hannigan

Gelin! (The Bride!)

Konu: 1930'ların Chicago'sunda Frankenstein mitine modern bir yorum; diriltilen bir kadının kendi özerkliğini ilan etmesi.

Yönetmen: Maggie Gyllenhaal | Vizyon: 6 Mart 2026

Oyuncular: Jessie Buckley, Christian Bale, Penélope Cruz

Uğultulu Tepeler (Wuthering Heights)

Konu: Emily Brontë'nin ünlü romanından uyarlanan, Catherine ve Heathcliff arasındaki yıkıcı ilişkiyi konu alan karanlık romantizm.

Yönetmen: Emerald Fennell | Vizyon: 13 Şubat 2026

Oyuncular: Margot Robbie, Jacob Elordi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
