13-15 Mart 2026 İstanbul Vizyon Rehberi: Hafta Sonu Sinemada Ne Var?

İstanbul’da sinema salonları bu hafta sonu hem gerilim hem de dramatik anlatılarla güçlü bir seçki sunuyor. Korku tutkunlarını koltuğa çivileyecek yapımlar ile duygusal yoğunluğu yüksek edebiyat uyarlamaları aynı vizyon takviminde buluşuyor. Eğer “Bu hafta ne izlesem?” diyorsanız, karanlık atmosferiyle öne çıkan korku filmlerinden ödül sezonuna göz kırpan dramalara kadar dikkat çeken yapımları sizin için derledik.