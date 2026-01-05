onedio
İstanbul'a Kar Geri Dönüyor! Avrupa Hava Tahminleri'nde Kar Yağışının Tarihi Görüldü

Dilara Şimşek
05.01.2026 - 12:23

İstanbul'da yaşayanların hasretle beklediği kar yağışı 2025'in son günlerinde geldi. İstanbul'un pek çok ilçesinde yeni yılın ilk gününde de lapa lapa kar yağdı. Kar yağışı kısa süreli etkili olurken kenti terk etti. Ancak dikkat! Uzmanlardan yeni uyarı geldi: Kar İstanbul'a geri dönüyor! Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin (ECMWF) haritasına göre kar yağışı tarihi de belli oldu.

İstanbul'un pek çok ilçesinde kar yağdı.

İstanbul'a beklenen kar yeni yılın ilk günlerinde geldi. Lapa lapa kar yağması beklenirken yağışın etkisi kısa sürdü. Yollar ve arabalar beyaz örtüyle kaplanırken kar yağışının ömrü uzun olmadı. Soğuk ve yağışsız günler geçiren İstanbul için yeni uyarı geldi.

Kar yağışı tarihi belli oldu: İstanbul'a kar geri dönüyor! İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

twitter.com

'İstanbul' kar yağacak mı?', 'İstanbul'a ne zaman kar yağacak?' soruları yeniden gündem oldu. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, geçen günlerde 'Aralık'ın 12-13'ünden sonra tekrar Marmara'dan başlayarak kar gelecek' derken yeni uyarılar geldi. 

X'te Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin (EMWF) haritasını paylaşan Orçun Bostancı, 12 Ocak'ta İstanbul ve çevre kentlere kar yağışının kuvvetli ihtimal olduğunu belirtti. Bostancı, '12 Ocakta İstanbul ve civarlarında ciddi bir kar yağışı bekleniyor. 2. Sistemi Ege'de derinleşen siklonla birlikte yıldız karayel bileşenli fırtına etkisiyle modellemiş' dedi.

