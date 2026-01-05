İstanbul'a Kar Geri Dönüyor! Avrupa Hava Tahminleri'nde Kar Yağışının Tarihi Görüldü
İstanbul'da yaşayanların hasretle beklediği kar yağışı 2025'in son günlerinde geldi. İstanbul'un pek çok ilçesinde yeni yılın ilk gününde de lapa lapa kar yağdı. Kar yağışı kısa süreli etkili olurken kenti terk etti. Ancak dikkat! Uzmanlardan yeni uyarı geldi: Kar İstanbul'a geri dönüyor! Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin (ECMWF) haritasına göre kar yağışı tarihi de belli oldu.
İstanbul'un pek çok ilçesinde kar yağdı.
Kar yağışı tarihi belli oldu: İstanbul'a kar geri dönüyor! İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
